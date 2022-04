Een jaar geleden had vrijwel niemand van Arianne Hartono gehoord, deze week is de tennisster een van de twee debutanten in de Billie Jean King Cup-selectie. De Meppelse met Indonesische roots vertelt in gesprek met NU.nl over haar jaren in de Verenigde Staten, een ontplofte telefoon en de lessen van een studie psychologie. "Nergens heb ik meer mezelf kunnen zijn dan in Amerika."

Heel even denkt Hartono dat haar mediaverplichtingen erop zitten. Het is bijna 11.30 uur in het stadhuis in Den Bosch, waar ze donderdag aan een ronde statafel journalisten van verschillende media te woord heeft gestaan. Alleen NU.nl nog, zegt de persvoorlichter. "Zal ik hier anders de hele dag blijven staan?", grapt Hartono.

Nee, het is geen stille hint dat ze het zat is om haar verhaal voor de zoveelste keer aan de zoveelste journalist te moeten vertellen. Integendeel: aan alles is te zien dat de breedlachende debutante het gewoon écht niet zou erg vinden als ze de hele dag aan die ronde statafel in het centrum van Den Bosch zou staan.

"Het is voor mij een hele eer om hier te zijn. Ik vind gesprekjes met de media heel leuk, ook omdat het me doet denken aan Amerika. Daar werd zoveel in de media gezet en ik heb zoveel filmpjes en pers moeten doen. Deze persdag brengt warme herinneringen aan de Verenigde Staten naar boven", zegt de 25-jarige Hartono met haar aanstekelijke enthousiasme.

De VS loopt als een rode draad door de carrière en het leven van de vrij onbekende tennisster. Hartono trok op achttienjarige leeftijd naar de andere kant van de Atlantische Oceaan om tennis te combineren met een studie psychologie aan de universiteit van Mississippi. De Meppelse slaagde met vlag en wimpel en won in 2018 het prestigieuze National Collegiate Athletic Association Championship.

"De periode in de VS heeft me niet alleen gevormd tot de tennisster, maar ook tot de persoon die ik nu ben", zegt Hartono, die vier jaar in Amerika verbleef. "Ik sta, met mijn Indonesische roots en Nederlandse jeugd, open voor verschillende culturen en dat maakte het makkelijk voor mij om daar te aarden. Ik ben net een spons: ik zuig van alles op. Ik heb me daar ontzettend goed kunnen ontwikkelen."

Arianne Hartono zette in de Verenigde Staten haar eerste stappen als professioneel tennisster. Arianne Hartono zette in de Verenigde Staten haar eerste stappen als professioneel tennisster. Foto: Getty Images

'Ik wilde niet eens meer naar mijn telefoon kijken'

In de VS legde Hartono het fundament onder haar doorbraak op de WTA Tour. Als qualifier bereikte ze in september 2021 het WTA 250-toernooi in Luxemburg, waar ze in de eerste ronde van de Duitse Anna-Lena Friedsam won. Daarna volgde slechts een nipte nederlaag tegen Roland Garros-winnares Jelena Ostapenko.

"Na die week in Luxemburg kreeg ik opeens allerlei belletjes", herinnert Hartono zich. "Het was even zo erg dat ik niet meer naar mijn telefoon wilde kijken. Ik dacht: laat maar zitten. Maar nu ben ik steeds meer aan de toegenomen aandacht gewend. Het is alleen maar goed. Er is altijd vooral aandacht voor het Nederlandse vrouwentennis geweest vanwege Kiki Bertens. We hebben nu genoeg speelsters die het vrouwentennis weer in de spotlights kunnen zetten."

Begin dit jaar gaf Hartono haar sterke einde van 2021 een fraai vervolg door via het kwalificatietoernooi het hoofdschema van de Australian Open te bereiken. Bij haar Grand Slam-debuut was ze dicht bij een stunt tegen Amanda Anisimova, maar de Amerikaanse knokte zich terug van een set en een break achterstand.

Haar onvergetelijke ervaring op de Australian Open - "Ik heb daar echt geen woorden voor" - leidde uiteindelijk tot een uitverkiezing door captain Elise Tamaëla voor de Billie Jean King Cup. Al deed Hartono's oom er nog alles aan om de tennisster met Indonesische ouders voor het Aziatische land uit te laten komen.

"Mijn oom is de captain van dat team, dus eigenlijk de Elise Tamaëla van Indonesië. Hij heeft me vaak genoeg gezegd: 'Kom lekker voor Indonesië spelen!'. Maar naast dat mijn familie daarvandaan komt, heb ik verder geen connecties met dat land. Ik ben hier geboren en getogen, dus het voelde onlogisch om voor Indonesië te kiezen."

Arianne Hartono maakte dit jaar op de Australian Open haar debuut op een Grand Slam-toernooi. Arianne Hartono maakte dit jaar op de Australian Open haar debuut op een Grand Slam-toernooi. Foto: Getty Images

'Mensen zijn heel negatief naar zichzelf'

Als relatieve laatbloeier - Hartono wordt volgende week 26 jaar - moet ze de komende jaren zien te pieken om van een fraaie doorbraak een fraaie carrière te maken. De aanvallend spelende Meppelse weet dat ze het op speltechnisch vlak in huis heeft om zich te meten met vrouwen uit de top honderd van de wereldranglijst.

Mentaal lijkt het ook goed te zitten. Haar studie psychologie komt zo nu en dan uitstekend van pas op de baan. "Het heeft me geholpen om mezelf beter te leren kennen. Mensen hebben in principe een heel negatieve kijk op zichzelf. Dat is vaak meer een boze kracht dan iets goeds."

"Dat heb ik ook, net als ieder ander mens. Maar door mijn studie herken ik het bij mezelf beter en ik kan er ook steeds beter mee omgaan. Ik ben vergeeflijker naar mezelf toe. Mij zal je niet zo snel met een racket zien gooien. Dat is ook zonde van het racket", sluit Hartono lachend af.

Het uiteindelijke doel van Hartono is kraakhelder: ooit terug naar de Verenigde Staten. "Ik ben al heel weinig in Meppel, omdat ik natuurlijk veel toernooien in het buitenland speel. Volgens mij was ik met Kerst voor het laatst thuis. Ik heb ook een Amerikaanse vriend, dus ik wil daar gaan wonen. Ik zal je zeggen: ik heb me nog nergens meer mezelf gevoeld dan in de Verenigde Staten."

De kans is groot dat Hartono zaterdag haar debuut gaat maken voor Nederland, dat vrijdag al start tegen Spanje in de Billie Jean King Cup. De huidige nummer 166 van de wereld in het enkelspel mag waarschijnlijk met Demi Schuurs gaan dubbelen tegen het Spaanse duo Aliona Bolsova/Rebeka Masarova.