Andrey Rublev is donderdag in de achtste finales van het Masters-toernooi in Monte Carlo uitgeschakeld. De verliezend finalist van vorig jaar ging met 7-5, 1-6 en 3-6 onderuit tegen de Italiaan Jannik Sinner. Titelverdediger Stéfanos Tsitsipás en Alexander Zverev bereikten wel de kwartfinales.

De 24-jarige Rublev trok de eerste set tegen de vier jaar jongere Sinner moeizaam naar zich toe, maar won in het tweede bedrijf slechts elf punten. In de beslissende set maakte de Rus een vroege achterstand nog ongedaan, maar kwam hij een volgende break niet meer te boven.

Sinner staat in de kwartfinales tegenover Zverev. De als tweede geplaatste Duitser zette de Spanjaard Pablo Carreño Busta met 6-2 en 7-5 opzij.

Eerder op de dag plaatste ook Tsitsipás zich voor de laatste acht. De Griek was in twee sets te sterk voor Laslo Djere uit Servië: 7-5 en 7-6 (1). In zijn volgende partij neemt Tsitsipás het op tegen de Argentijn Diego Schwartzman, die in de vierde ronde te sterk was voor de Italiaan Lorenzo Musetti: 2-6, 6-4 en 6-3.

Tsitsipás ging eind vorige maand nog verrassend onderuit in de achtste finales van het Masters-toernooi in Miami, waar hij werd uitgeschakeld door het Spaanse toptalent Carlos Alcaraz. Ook in Indian Wells kon de 23-jarige Griek geen potten breken. Daar bleek hij in de derde ronde niet opgewassen tegen de Amerikaan Jenson Brooksby.

Ook Dimitrov naar kwartfinales

Eerder op de dag plaatste ook Grigor Dimitrov zich voor de kwartfinales van het Masters-toernooi in Monte Carlo. De Bulgaar won in twee sets van de Noor Casper Ruud: 6-3 en 7-5.

Dimitrov maakte het na ruim anderhalf uur op zijn derde wedstrijdpunt af nadat een bal van Ruud net achter de baseline was beland. De nummer 29 van de wereld treft in de kwartfinales de Pool Hubert Hurkacz, die met 7-6 (2) en 6-2 van de Spanjaard Albert Ramos Viñolas won.

De Amerikaan Taylor Fritz was met 7-6 (4) en 7-5 te sterk voor zijn landgenoot Sebastian Korda, die in de eerste ronde van het toernooi nog verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Botic van de Zandschulp. In de tweede ronde schakelde Korda Alcaraz uit.