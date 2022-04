Elise Tamaëla debuteert vrijdag tegen Spanje als teamcaptain van de Nederlandse tennissters op de Billie Jean King Cup. De 38-jarige Nederlandse kijkt al maanden uit naar haar eerste wedstrijd, maar ze maakte zich ook zorgen over het vervangen van Paul Haarhuis.

"Paul was altijd de sfeermaker binnen de groep. Tijdens de trainingen, maar ook naast de baan. Dat is een van de dingen waar ik onzeker over ben geweest, want zo ben ik helemaal niet", zegt Tamaëla donderdag bij een persmoment in Den Bosch in gesprek met NU.nl.

Een paar weken na de bekendmaking dat ze het stokje van Haarhuis zou overnemen, stuurde Tamaëla de voormalige dubbelspecialist een berichtje met de vraag of ze even konden gaan zitten. "Hij vertelde me toen dat ik helemaal niet als hem moet willen zijn. De meiden vinden me heus wel leuk en goed."

Als coach van Kiki Bertens was Tamaëla al een aantal keer aanwezig op de Billie Jean King Cup en kwam ze in contact met de groep. Daarmee had de oud-tennisster in de zoektocht naar een opvolger van Haarhuis een streepje voor bij de speelsters, die een captain wilden hebben die hen goed kent én regelmatig op de tour ziet spelen.

Tamaëla, privécoach van Lesley Pattinama Kerkhove, maakte zich in het begin met name zorgen over de dingen om de sport heen. "De etentjes, de spelletjes. Ik vind het naast het sportieve aspect belangrijk dat het leuk is voor de meiden. Daar voel ik me ook verantwoordelijk voor."

Dat ze het op haar eigen manier moet doen, is de les die ze met name uit het gesprek met Haarhuis haalde. "Dat heeft me wel een beetje rust gegeven. Ik hoef hem niet te vervangen, ik word een totaal andere captain."

Elise Tamaëla was coach van Kiki Bertens. Foto: Pro Shots

'Als ze zich goed voelen, leveren ze de beste effort'

Vooral op het gebied van communicatie hoopt Tamaëla als captain haar stempel te drukken. De opvolger van Haarhuis, die na zeven jaar zijn afscheid aankondigde, wil vooral goed contact houden met de speelsters. Ook met de tennissters die ze niet heeft geselecteerd.

"Ik wil weten waar iedereen staat en hoe ze spelen", vertelt Tamaëla, die ook naar andere werelddelen afreisde (Noord-Amerika, red.) om de Nederlandse vrouwen in actie te zien. "Het is belangrijk om precies te weten hoe je team ervoor staat."

Een goede teamcaptain is volgens de voormalige nummer 129 van de wereldranglijst niet alleen bezig met tactiek en de sport, maar ook met het gevoel van de spelers. "Ik geloof dat als iemand zich goed voelt, gehoord voelt, dat ze de beste effort levert. Dat probeer ik sinds dag één te bevorderen."

"Ik hoop dat alle meiden aan het einde van deze week denken: ik heb veel geleerd, ik neem veel mee en ik wil de volgende keer heel graag weer spelen. Ik denk dat als dat de conclusie is van die meiden, we tevreden terug kunnen kijken op een weekend."

De ontmoeting tussen Nederland en Spanje wordt vrijdag (twee enkelpartijen) en zaterdag (twee enkelpartijen en mogelijk een dubbelpartij) afgewerkt in de Maaspoort in Den Bosch. De winnaar plaatst zich voor de Billie Jean King Cup Finals.