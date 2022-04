De afgelopen jaren kon ze in de luwte haar ding doen binnen de Nederlandse tennisploeg, maar tegen Spanje ontkomt Arantxa Rus niet aan de schijnwerpers. Door het pensioen van kersverse moeder Kiki Bertens is de Zuid-Hollandse kopvrouw in de Billie Jean King Cup. "Ik kan Kiki altijd bellen als ik haar nodig heb."

Captain Elise Tamaëla als vervanger van Paul Haarhuis, geen Bertens en met Arianne Hartono en Suzan Lamens twee debutanten; aan nieuwe gezichten geen gebrek bij een persmoment van de Nederlandse vrouwenploeg in Den Bosch. Ook voor de 31-jarige Rus is het een aparte gewaarwording. Waar ze normaal in de schaduw van Bertens opereerde, wordt ze nu aangekondigd als de beste Nederlandse speelster.

"Toen Kiki stopte, wist ik direct: ik ben nu de kopvrouw", zegt Rus donderdag in het stadhuis van Den Bosch tegen NU.nl. "Sindsdien ben ik me ook zo gaan gedragen en neem ik meer de leiding. De andere speelsters kijken toch tegen me op en kijken hoe ik bepaalde dingen doe, omdat ik hoger op de ranglijst sta. Ik kan ze misschien helpen met wat dingetjes."

Het is een rol die Rus uitstekend past, maar ze schroomt er niet voor om met haar voorganger te sparren over haar nieuwe status binnen de ploeg. Bertens, die op de Olympische Spelen in Tokio haar laatste wedstrijd speelde, beviel begin april van haar eerste kind. "Kiki en ik hebben goed contact en spreken elkaar redelijk veel. Als ik wat wil vragen, kan dat altijd. Ze kan me goed helpen als ik dat nodig heb."

"De druk is extra hoog, maar dat heb ik altijd met de Billie Jean King Cup. Je speelt voor het team, voor het land en voor nog veel meer mensen. Dat is heel anders dan wanneer je gewoon voor jezelf een wedstrijd op een toernooi speelt. Die druk probeer ik zoveel mogelijk uit te schakelen als ik de baan opga."

Kiki Bertens en captain Paul Haarhuis hebben plaatsgemaakt in het Nederlandse Billie Jean King Cup-team. Kiki Bertens en captain Paul Haarhuis hebben plaatsgemaakt in het Nederlandse Billie Jean King Cup-team. Foto: ANP

'Eind dit jaar wil ik in de top vijftig staan'

Haar rol als leider van het Nederlandse team is een nieuw hoogtepunt in wat Rus graag haar "tweede carrière" noemt. Na een veelbelovend begin van haar loopbaan - ze won in 2008 de Australian Open bij de junioren en haalde in 2012 de vierde ronde op Roland Garros - viel de geboren Delftse weg uit de top tweehonderd van de wereldranglijst.

Onder de hoede van de Spaanse coach Júlian Alonso verliet Rus het dode spoor en knokte ze zich de afgelopen jaren stapje voor stapje terug in de wereldtop. In 2019 keerde Rus terug in de top honderd van de wereldranglijst en inmiddels is ze terug te vinden op de 74e positie. Haar beste ranking uit 2012 (61e) is niet ver weg meer.

"Mijn belangrijkste doel is om die positie te evenaren en aan het einde van het jaar in de top vijftig te staan", zegt Rus, die in Barcelona woont en traint. "In Spanje heb ik altijd mijn doelen gehaald. Ik zit dicht tegen die andere meiden aan, het is alleen de vraag wanneer alles goed valt. In de top gaat het om de kleinste details: rustig blijven als je rustig moet blijven en er af en toe net iets meer voor gaan."

Rus hoopt dat de puzzelstukjes snel in elkaar vallen. Volgende maand op Roland Garros zou een mooi moment zijn, tien jaar nadat ze in Parijs de achtste finales had bereikt. "Het is een bijzonder getal, maar ik vergelijk mezelf niet meer met toen. Het zijn mooie jaren geweest, maar ik ben nu echt bezig aan een tweede carrière."

Vrijdag bijt Rus om 14.00 uur het spits af voor het Nederlandse team, met een wedstrijd tegen de Spaanse Nuria Párrizas Díaz (WTA-55). De andere enkelwedstrijd op vrijdag gaat tussen Lesley Pattinama-Kerkhove en Sara Sorribes Tormo, waarna er zaterdag weer twee singles en een dubbelpartij op het programma staan. De winnaar van de kwalificatiewedstrijd plaatst zich voor de Billie Jean King Cup Finals.