Carlos Alcaraz is er woensdag niet in geslaagd door te stoten tot de volgende ronde van het Masters-toernooi in Monte Carlo. De Spaanse nummer elf van de wereld verloor in de tweede ronde in drie sets van de Amerikaan Sebastian Korda. Het werd 7-6 (2), 6-7 (5) en 6-3.

Voor Alcaraz was de nederlaag in Monte Carlo zijn derde van het seizoen. Alleen Rafael Nadal en Matteo Berrettini wisten de jonge Spanjaard in 2022 te verslaan.

Woensdag was Korda, de nummer 42 van de wereld, de achttienjarige Alcaraz binnen drie uur en twee minuten te sterk af.

Alcaraz speelde in Monaco pas zijn vijfde toernooi van het jaar. Anderhalve week geleden stuntte hij nog door het Masters-toernooi van Miami op zijn naam te schrijven. Eerder dit seizoen won hij ook al het graveltoernooi van Rio de Janeiro.

Dinsdag werd ook de als eerste geplaatste Novak Djokovic al uitgeschakeld in Monte Carlo. Nadal is er niet bij vanwege een ribblessure.

Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp, de enige Nederlanders die in actie kwamen in Monaco, strandden maandag eveneens in de eerste ronde.