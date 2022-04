Félix Auger-Aliassime is woensdag al in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Monte Carlo uitgeschakeld. De Canadees liet zich verrassen door Lorenzo Musetti. Toptalent Carlos Alcaraz redde het niet tegen de Amerikaan Sebastian Korda.

De 21-jarige Auger-Aliassime moest na twee sets zijn meerdere erkennen in Musetti, de nummer 83 van de wereld: 6-2 en 7-6 (2). De Canadese nummer elf van de wereld kwam in de tweede set op een break voorsprong, maar die gaf hij direct uit handen. In de tiebreak maakte Musetti het verschil.

Voor Auger-Aliassime was het pas zijn eerste wedstrijd in Monte Carlo, want hij hoefde door een bye niet in actie te komen in de eerste ronde. Musetti rekende in zijn openingspartij af met de Fransman Benoît Paire en neemt het nu op tegen de Argentijn Diego Schwartzman.

Met zijn vroege nederlaag in Monte Carlo geeft Auger-Aliassime een vervolg aan een moeizame periode. Vorige week in Marrakesh was de tweede ronde eveneens het eindstation. Op de Masters-toernooien in Indian Wells (zege Botic van de Zandschulp) en Miami werd de Canadees al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Het contrast met begin dit jaar kan niet groter zijn. Auger-Aliassime won met Canada de ATP Cup, haalde de kwartfinales op de Australian Open en schreef het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam op zijn naam. Daarna haalde het toptalent ook nog de finale in Marseille, die hij verloor van Andrey Rublev.

Alcaraz verliest net als Van de Zandschulp van Korda

Eerder op woensdag werd Alcaraz al uitgeschakeld. Het Spaanse toptalent moest zijn meerdere erkennen in Korda: 7-6 (2), 6-7 (5) en 6-3. De Amerikaan, zoon van voormalig Australian Open-winnaar Petr Korda, was in de eerste ronde al verantwoordelijk voor de uitschakeling van Botic van de Zandschulp.

Voor Alcaraz was de nederlaag in Monte Carlo zijn derde van het seizoen. Alleen landgenoot Rafael Nadal en de Italiaan Matteo Berrettini wisten de jonge Spanjaard in 2022 te verslaan.

Alcaraz speelde in Monaco pas zijn vijfde toernooi van het jaar. Anderhalve week geleden stuntte hij nog door het Masters-toernooi van Miami op zijn naam te schrijven. Eerder dit seizoen won hij ook al het graveltoernooi van Rio de Janeiro.

Dinsdag werd ook de als eerste geplaatste Novak Djokovic al uitgeschakeld in Monte Carlo. Rafael Nadal is er niet bij vanwege een ribblessure.