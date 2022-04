Suzan Lamens is woensdag op het laatste moment toegevoegd aan het Nederlandse team voor de Billie Jean King Cup. De nummer 182 van de wereld trainde al mee met het team, dat het op vrijdag en zaterdag in Den Bosch opneemt tegen Spanje.

De 22-jarige Lamens was door de nieuwe captain Elise Tamaëla al gevraagd mee te trainen om ervaring op te doen. Woensdagochtend is ze echter gepromoveerd tot volwaardig teamlid, waardoor ze vrijdag en zaterdag in actie kan komen op de indoorgravelbaan.

Lamens is bezig aan een goed seizoen. Vorige week debuteerde ze in Bogota op de WTA Tour. De Nederlandse selectie bestond al uit Arantxa Rus, Lesley Pattinama-Kerkhove, debutante Arianne Hartono en dubbelspecialiste Demi Schuurs.

Spanje treedt in de Maaspoort aan zonder Garbiñe Muguruza en Paula Badosa, de twee beste speelsters van het land. Zowel Muguruza als Badosa kampt met fysieke ongemakken.

De inzet van de ontmoeting is deelname aan de Billie Jean King Cup Finals. De verliezer wacht een duel in de play-offs voor een plek in de qualifiers van 2023.