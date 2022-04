Novak Djokovic merkte dinsdag in Monte Carlo dat hij pas zijn vierde wedstrijd van 2022 speelde. De nummer één van de wereld was in de derde set van zijn tweederondepartij tegen Alejandro Davidovich Fokina helemaal kapot en verloor met 6-3, 6-7 (5) en 6-1.

"Ik stortte in na de tweede set", zei Djokovic na zijn eerste gravelpartij van het seizoen. "Ik had totaal geen energie meer en kon niet meer in de rally blijven. Als je op gravel zulke zware benen hebt, is het echt een kansloze missie."

De 34-jarige Serviër kwam dit jaar alleen in actie in Dubai, waar hij eind februari in de kwartfinales werd uitgeschakeld. Hij mocht niet spelen in Australië en de Verenigde Staten, omdat hij niet is gevaccineerd tegen COVID-19.

Tegen Davidovich Fokina, de nummer 46 van de wereld, was het duidelijk te zien dat Djokovic wedstrijdritme miste. Hij speelde een zeer wisselvallige partij, waarin hij liefst negen keer gebroken werd en 45 onnodige fouten maakte, tegenover slechts dertig winners.

"Ik ben teleurgesteld, want verliezen is nooit leuk", aldus Djokovic. "Ik ben vooral niet blij met het gevoel dat ik in de derde set had. Ik ga met mijn team bekijken wat de redenen zijn voor die fysieke problemen. Hopelijk is het volgende week beter bij het toernooi van Belgrado."

Djokovic werkt toe naar Roland Garros

Djokovic werkt toe naar Roland Garros (22 mei-5 juni), het Grand Slam-toernooi in Parijs dat hij vorig jaar voor de tweede keer won. "Roland Garros is mijn grote doel van dit gravelseizoen."

"Ik wist dat het wat tijd zou kosten voordat ik me goed zou voelen op deze ondergrond. Ik moet deze nederlaag accepteren en blijven werken, zodat ik over een maand hopelijk in topvorm ben in Parijs."

Davidovich Fokina vierde dinsdag juist de mooiste zege uit zijn loopbaan. "Ik ben een groot fan van Djokovic", zei de Spanjaard. "Ik probeer al zijn wedstrijden te bekijken. Hoe mooi is het dan dat ik hier voor volle tribunes van hem heb gewonnen?"