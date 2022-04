Novak Djokovic is dinsdag bij zijn rentree direct onderuitgegaan. De 34-jarige Serviër verloor in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Monte Carlo in drie sets van de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. Het werd 6-3, 6-7 (5) en 6-1.

Djokovic, die voor de eerste ronde een bye had, miste dit jaar verschillende toernooien doordat hij niet is gevaccineerd tegen COVID-19. In de afgelopen maanden kwam hij alleen in actie op het ATP-toernooi van Dubai, waarin hij werd uitgeschakeld in de kwartfinales.

Tegen Davidovich Fokina, de nummer 46 van de wereld, bleef Djokovic ver van zijn topvorm verwijderd. In de eerste set werd de nummer één van de wereld liefst drie keer gebroken en plaatste hij daar één break tegenover.

Aan het begin van de tweede set moest Djokovic opnieuw het initiatief laten aan zijn Spaanse tegenstander. Davidovich Fokina kwam al snel op een 2-0-voorsprong, maar Djokovic knokte zich terug en in de tiebreak was hij nipt de sterkste.

In de derde set liep Djokovic achter de feiten aan. Hij werd in de eerste game gebroken en verloor in de vijfde game opnieuw zijn service. Ook bij een stand van 5-1 kon Djokovic zijn service niet houden, waarna Davidovich Fokina de partij naar zich toe trok.

Alejandro Davidovich Fokina was in drie sets te sterk voor Novak Djokovic. Foto: Getty Images

Djokovic hield al rekening met vroege uitschakeling

Djokovic hield al rekening met een vroege uitschakeling in Monaco. "Ik weet dat ik vooral aan het begin van deze week waarschijnlijk niet op mijn best zal zijn. Dus ik test mijn motor, om het zo maar te zeggen, en probeer mijn spel te verbeteren", zei hij in de aanloop naar het toernooi.

In de achtste finales neemt Davidovich Fokina het op tegen de winnaar van de partij tussen David Goffin en Daniel Evans. De Nederlanders Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp werden maandag in de eerste ronde uitgeschakeld in Monaco.

Door het missen van verschillende toernooien raakte Djokovic de nummer één-positie kwijt aan Daniil Medvedev. Omdat de Rus matig presteerde, kreeg Djokovic die plek onlangs weer terug.