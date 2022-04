Het blijft voorlopig onduidelijk wanneer Rafael Nadal terugkeert in wedstrijdverband. De Spanjaard, die herstellende is van een stressfractuur aan zijn ribben, meldde zich dinsdag af voor het ATP-toernooi in Barcelona dat op 17 april van start gaat.

De 35-jarige Nadal liep de ribblessure vorige maand op tijdens het Masters-toernooi in Indian Wells. De 21-voudig Grand Slam-winnaar doet deze week al niet mee aan het Masters-toernooi op gravel in Monte Carlo en zijn team heeft hem dinsdag ook van de deelnemerslijst voor het toernooi in Barcelona gehaald.

"We weten nog niet wanneer hij zijn eerste toernooi op gravel weer kan spelen. Hopelijk snel", schreef het team van Nadal dinsdag in een verklaring aan persbureau Reuters. De huidige nummer vier van de wereld won het ATP-toernooi in Barcelona vorig jaar voor de twaalfde keer.

Mede door zijn ribblessure ging Nadal eind maart in de finale van het Masters-toernooi van Indian Wells ten onder. De nummer drie van de wereld leed tegen de Amerikaan Taylor Fritz zijn eerste nederlaag van 2022: 6-3 en 7-6.

Tijdens de wedstrijd oogde Nadal allesbehalve fit en in de aanloop naar de finale klaagde hij al over problemen aan zijn borst en ribben. Tests in Barcelona onthulden uiteindelijk een stressfractuur.

Nadal is tot dusver bezig aan een uitstekend seizoen, met als hoogtepunt zijn titel op de Australian Open. Hij won dit jaar ook de ATP-toernooien in Acapulco en Melbourne. In mei hoopt Nadal opnieuw te pieken op Roland Garros, het Grand Slam-toernooi dat hij al dertien keer won.