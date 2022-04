Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn maandag al in de eerste ronde van het Masters-toernooi in Monte Carlo uitgeschakeld. Van de Zandschulp verloor bij zijn debuut op het gravel in Monaco van de Amerikaan Sebastian Korda en Griekspoor dolf het onderspit tegen de Spanjaard Albert Ramos Viñolas.

De 26-jarige Van de Zandschulp ging na dik anderhalf uur na een love break ten onder tegen de vijf jaar jongere Korda: 7-5 en 6-4. De Veenendaler, die in de eerste set op 5-4 verzuimde een setpoint te benutten, kon in Monte Carlo niet leunen op zijn normaal gesproken sterke service. Hij werd vijf keer gebroken door Korda.

De vroege uitschakeling in Monte Carlo is een flinke domper voor Van de Zandschulp, die zijn tweede graveltoernooi van het jaar speelde. De nummer 41 van de wereld haalde afgelopen week de kwartfinales van het ATP 250-toernooi in Marrakesh en verloor toen van de Rus Alex Molcan.

Van de Zandschulp deed nooit eerder mee aan het Masters-toernooi in Monte Carlo en verliest dus ook geen punten voor de wereldranglijst. Hij vervolgt zijn voorbereiding op Roland Garros volgende week met het ATP-toernooi in Barcelona.

Korda is de zoon van Grand Slam-winnaar Petr Korda. De Tsjech schreef in 1998 de Australian Open op zijn naam en haalde in 1992 de finale op Roland Garros. Zijn zoon wacht in de tweede ronde in Monte Carlo een krachtmeting met het Spaanse toptalent Carlos Alcaraz.

Griekspoor verliest in drie sets

Ook Griekspoor slaagde er bij zijn eerste optreden in Monte Carlo niet in om de tweede ronde te bereiken. De 25-jarige Nieuw-Venneper verloor in drie sets van gravelspecialist Viñolas, de nummer 37 van de wereld: 4-6, 6-4 en 2-6.

In het beslissende derde bedrijf keek Griekspoor snel tegen een break achterstand aan. De nummer 58 van de wereld had ook in het restant van de wedstrijd moeite om zijn servicegames te behouden en leek bovendien last te hebben van kramp. Griekspoor verloor de slijtageslag van 2,5 uur uiteindelijk door een break op 2-5.

Het is het vijfde ATP-toernooi op rij dat Griekspoor in de eerste ronde wordt uitgeschakeld. Het overkwam hem ook in Marseille (Lucas Pouille), Indian Wells (Sam Querrey), Miami (Francisco Cerundolo) en Marrakesh (Pavel Kotov). Tussendoor won Griekspoor wel zijn partij tegen de Canadees Steven Diez op de Davis Cup.

Griekspoor deed net als Van de Zandschulp nooit eerder mee aan het Masters-toernooi in Monte Carlo. Beide Nederlanders gaan nu richting Barcelona.

In het dubbelspel volgde Wesley Koolhof het slechte voorbeeld van Van de Zandschulp en Griekspoor. De nummer veertien van de wereld verloor met Neal Skupski in drie sets van Rohan Bopanna en Jamie Murray: 6-2, 3-6 en 10-12. Begin deze maand haalden Koolhof en Skupski de finale in Miami.