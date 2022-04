De Nederlandse tennissters treffen deze week een verzwakt Spanje in de Billie Jean King Cup. In navolging van Garbiñe Muguruza heeft ook de mondiale nummer drie Paula Badosa zich afgemeld voor het treffen in de Maaspoort in Den Bosch.

"Het was geen eenvoudig besluit. Ik keek er heel erg naar uit, maar mijn medische team heeft me vanwege fysieke redenen geadviseerd om niet mee te doen. Ik zal mijn teamgenoten van een afstand toejuichen, en hoop er de volgende keer zelf bij te zijn", aldus Badosa.

De 24-jarige Spaanse deed afgelopen week mee aan het graveltoernooi in Charleston, waar ze in de kwartfinales werd uitgeschakeld door de Zwitserse Belinda Bencic. Een week eerder op het hardcourttoernooi van Miami moest Badosa in de kwartfinale geblesseerd opgeven tegen de Amerikaanse Jessica Pegula.

De afwezigheid van Badosa is goed nieuws voor Nederland, want Spanje mist nu beide toptienspeelsters. Muguruza, de huidige nummer tien van de wereld, heeft schouderklachten en meldde zich eind maart al af voor de ontmoeting in Den Bosch.

De selectie van Nederland bestaat uit Arantxa Rus, Demi Schuurs, Arianne Hartono en Lesley Pattinama Kerkhove. Het is de eerste wedstrijd van de Nederlandse vrouwen in het landentoernooi onder leiding van Elise Tamaëla, die Paul Haarhuis is opgevolgd als teamcaptain.

De winnaar van het duel tussen Nederland en Spanje, dat vrijdag en zaterdag op gravel wordt afgewerkt, plaatst zich voor de Billie Jean King Cup Finals. De verliezer wacht een duel in de play-offs voor een plek in de qualifiers van 2023.