Botic van de Zandschulp heeft zich vrijdag niet weten te plaatsen voor de halve eindstrijd van het ATP-toernooi in Marrakesh. De Veenendaler ging onderuit tegen de Slowaak Alex Molcan. Bij het ATP-toernooi in Houston kon Gijs Brouwer niet stunten tegen de Amerikaan Reilly Opelka.

De 26-jarige Van de Zandschulp verloor op het Marokkaanse gravel met 6-4, 3-6 en 4-6 van de twee jaar jongere Molcan, die op de wereldranglijst 22 plaatsen lager staat (ATP-65 om ATP-43).

In de eerste set nam Van de Zandschulp al snel een break voorsprong. Die verspeelde hij even later, maar een nieuwe break kwam Molcan niet meer te boven. In het tweede bedrijf waren de rollen omgedraaid en had de Slowaak voldoende aan een break in de zesde game.

Van de Zandschulp en Molcan hielden in de beslissende set aanvankelijk gelijke tred, maar bij een stand van 3-3 leverde de Nederlander zijn servicegame in. Die achterstand wist hij daarna niet meer weg te werken.

Door de nederlaag verzuimde Van de Zandschulp voor de tweede keer dit seizoen om zich voor de halve finales van een ATP-toernooi te plaatsen. Begin dit jaar strandde hij in Melbourne eveneens bij de laatste acht.

Brouwer kan niet stunten in Houston

Op het gravel in Houston ging de 26-jarige Brouwer met 3-6 en 5-7 onderuit tegen de als derde geplaatste Opelka. De nummer achttien van de wereld besliste de partij na een uur en negentien minuten.

In de eerste set had Opelka voldoende aan een break in de vierde game. Brouwer, de mondiale nummer 361, raakte niet van slag door het setverlies en nam in het tweede bedrijf een 3-1-voorsprong.

De 24-jarige Opelka herstelde het evenwicht en brak bij een stand van 5-5 opnieuw. De 2,11 meter lange Amerikaan serveerde de partij vervolgens gedecideerd uit.

Daarmee kwam er een einde aan een prachtige week voor Brouwer. De tennisser uit Venhuizen maakte zijn ATP-debuut, verraste in de openingsronde de Spaanse routinier Feliciano López en won vervolgens ook van de Amerikaan Jeffrey John Wolf.

Brouwer plaatste zich afgelopen weekend voor het toernooi in Houston door twee partijen in de kwalificaties te winnen. Normaal gesproken speelt hij op Challengers en Future-toernooien, de laagste categorie van het internationale tennis.