Botic van de Zandschulp heeft donderdag zonder veel problemen de kwartfinales van het ATP-toernooi in Marrakesh bereikt. De Nederlander maakte korte metten met de Tsjechische qualifier Vít Kopriva. In Bogota kwam er een einde aan het fraaie WTA-debuut van Suzan Lamens.

De 26-jarige Van de Zandschulp gunde Kopriva zes games op het Marokkaanse gravel: 6-2 en 6-4. De Veenendaler werd weliswaar twee keer gebroken in de tweede set, maar dat kon hij zich permitteren tegen de nummer 165 van de wereld.

In de derde ronde van het ATP 250-toernooi in Marrakesh wacht Van de Zandschulp een krachtmeting met de Alex Molcan. De Rus overleefde twee matchpoints tegen de Canadese wereldtopper Félix Auger-Aliassime en zegevierde verrassend in drie sets: 6-4, 2-6 en 7-6 (7).

In Marokko is Van de Zandschulp begonnen aan zijn gravelseizoen. De nummer 43 van de wereld, die dit seizoen alleen bij de Davis Cup op gravel speelde, doet volgende week mee aan het Masters-toernooi in Monte Carlo. Het hoofddoel is Roland Garros, dat van 22 mei tot en met 5 juni op het programma staat in Parijs.

Van de Zandschulp wist dit seizoen nog geen enkele keer de halve finales van een ATP-toernooi te bereiken. De kopman van het Nederlandse tennis haalde in 2022 wel een keer eerder de laatste acht: in januari op het ATP-toernooi in Melbourne.

Botic van de Zandschulp speelde dit seizoen alleen in de Davis Cup een officieel toernooi op gravel. Botic van de Zandschulp speelde dit seizoen alleen in de Davis Cup een officieel toernooi op gravel. Foto: Getty Images

Lamens eindigt bij WTA-debuut in tweede ronde

Op het tennistoernooi in Bogota kon Lamens niet opnieuw voor een verrassing zorgen. De Nederlandse, die in de Colombiaanse stad haar WTA-debuut maakte, verloor in de tweede ronde van de Roemeense Irina Maria Bara, de nummer 118 van de wereld: 0-6, 6-0 en 4-6.

Lamens begon dramatisch aan haar partij tegen Bara door de eerste set met 6-0 te verliezen - ze pakte slechts acht punten - maar ze herstelde zich uitstekend door in het tweede bedrijf zelf voor een zogenoemde bagel te zorgen. In de derde set volgden vijf achtereenvolgende breaks, waarna Bara haar voorsprong niet meer uit handen gaf.

Ondanks haar uitschakeling kan Lamens met een positief gevoel terugkijken op het WTA-toernooi in Bogota. De nummer 204 van de wereld plaatste zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi en was vervolgens in de eerste officiële WTA-wedstrijd uit haar loopbaan te sterk voor de als zevende geplaatste Australische Astra Sharma.

Vorige week liet Lamens zich ook al in positief opzicht zien op het ITF-toernooi in Medellín. De tennisster uit Berkel en Rodenrijs haalde de finale in de Colombiaanse stad en was daarin te sterk voor de Zwitserse Ylena In-Albon.

Door haar succes in Bogota zal Lamens flink op de wereldranglijst stijgen. Ze komt hoe dan ook de top tweehonderd binnen. Alleen Arantxa Rus, Lesley Pattinama-Kerkhove en Arianne Hartono staan boven de Nederlandse WTA-debutante.