Suzan Lamens heeft donderdag niet opnieuw voor een verrassing kunnen zorgen op het tennistoernooi in Bogata. De Nederlandse, die in de Colombiaanse stad haar WTA-debuut maakte, verloor in de tweede ronde van de Roemeense Irina Maria Bara, de nummer 118 van de wereld: 0-6, 6-0 en 4-6.

Lamens begon dramatisch aan haar partij tegen Bara door de eerste set met 6-0 te verliezen - ze pakte slechts acht punten - maar ze herstelde zich uitstekend door in het tweede bedrijf zelf voor een zogenoemde bagel te zorgen. In de derde set volgden vijf achtereenvolgende breaks, waarna Bara haar voorsprong niet meer uit handen gaf.

Ondanks haar uitschakeling kan Lamens met een positief gevoel terugkijken op het WTA-toernooi in Bogota. De nummer 204 van de wereld plaatste zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi en was vervolgens in de eerste officiële WTA-wedstrijd uit haar loopbaan te sterk voor de als zevende geplaatste Australische Astra Sharma.

Vorige week liet Lamens zich ook al in positief opzicht zien op het ITF-toernooi in Medellin. De tennisster uit Berkel en Rodenrijs haalde de finale in de Colombiaanse stad en was daarin te sterk voor de Zwitserse Ylena In-Albon.

Door haar succes in Bogota zal Lamens flink op de wereldranglijst stijgen. Ze komt hoe dan ook de top 200 binnen. Alleen Arantxa Rus, Lesley Pattinama-Kerkhove en Arianne Hartono staan boven de Nederlandse WTA-debutante.