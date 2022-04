Patrick Mouratoglou, sinds 2012 de coach van Serena Williams, gaat Simona Halep per direct fulltime onder zijn hoede nemen. De Fransman heeft daar toestemming voor gekregen van de veertigjarige Williams, die zich al geruime tijd niet op de baan heeft laten zien.

"In de laatste acht maanden realiseerde ik me hoe erg ik het coachen heb gemist. Het is de passie van mijn leven en ik heb het gevoel dat ik nog veel kan geven", schrijft de 51-jarige Mouratoglou donderdag op Twitter.

Williams is al maanden niet in actie gekomen en laat weinig los over haar toekomstplannen. De 23-voudig Grand Slam-winnares speelde haar laatste officiële wedstrijd in juni 2021 op Wimbledon, toen ze in de eerste ronde tegen Aliaksandra Sasnovich geblesseerd opgaf. Wimbledon was slechts haar zesde toernooi van 2021.

Mouratoglou is sinds juni 2012 de coach van Williams, met wie hij ook kortstondig een relatie had. Onder de hoede van de Fransman veroverde de Amerikaanse tennislegende tien Grand Slam-titels en verloor ze vier majorfinales.

Het zaadje voor de samenwerking met Halep werd in de aanloop naar het prestigieuze toernooi van Indian Wells geplant. De Roemeense, die in 2021 na zes jaar brak met Darren Cahill en sindsdien weinig succesvol was met haar keuzes voor coaches, trainde op dat moment op de academie van Mouratoglou.

Serena Williams moest vorig jaar op Wimbledon geblesseerd opgeven. Serena Williams moest vorig jaar op Wimbledon geblesseerd opgeven. Foto: Getty Images

Halep vroeg Mouratoglou of hij beschikbaar was

Aan het einde van de week vroeg Halep de Franse coach of hij beschikbaar was om haar te trainen. Volgens Mouratoglou was dat toen absoluut geen optie. "Maar een paar weken later had ik een gesprek met Serena, waarna er een deur voor me opende. Ik kan, in ieder geval voor de korte termijn, met iemand anders werken."

Met die laatste zin lijkt Mouratoglou er wel op te zinspelen dat Williams zich op den duur wel klaar wil maken voor een rentree. De 73-voudig toernooiwinnaar heeft nog altijd één Grand Slam-titel nodig om het record van de Australische Margaret Court (24 titels) te evenaren. Williams verloor haar laatste vier Grand Slam-finales.

In haar Instagram Stories zinspeelt Williams donderdag zelf overigens ook op een rentree. Op een bitcoinconferentie met NFL-spelers heeft de Amerikaanse het in het bijzijn van Americanfootballspeler Aaron Rodgers - lachend - over een comeback op Wimbledon of de US Open, al is het de vraag of ze serieus is.

Ook van Venus Williams is niet duidelijk of ze nog naar een rentree toewerkt. De 41-jarige Amerikaanse, zevenvoudig Grand Slam-winnares, speelde in augustus 2021 haar laatste officiële wedstrijd.