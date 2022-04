Tallon Griekspoor is woensdag al in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Marrakesh uitgeschakeld. De Haarlemmer stond geen punt af in de eerste set, maar verloor alsnog in drie sets van de Rus Pavel Kotov: 6-0, 2-6 en 2-6.

De 25-jarige Griekspoor was in de eerste set nog oppermachtig op zijn service, maar daarna kwam de klad erin bij de Noord-Hollander. Kotov bleek een stuk doortastender in de returns en liep op het Marokkaanse gravel eenvoudig weg van de Nederlander.

Voor Griekspoor is de vroege uitschakeling bij zijn eerste graveltoernooi van het seizoen een flinke domper. De twee jaar jongere Kotov bezet slechts de 172e plaats op de wereldranglijst, terwijl Griekspoor de mondiale nummer 56 is.

Griekspoor is bovendien voor het vierde toernooi op rij al in de openingsronde uitgeschakeld. Twee weken geleden verloor hij bij het Masters-toernooi van Miami in de eerste ronde van de Argentijn Francisco Cerúndolo (ATP-51).

Dat gebeurde daarvoor ook in Indian Wells (tegen Sam Querrey, ATP-114) en in Marseille (tegen Lucas Pouille, ATP-135). Tussendoor won Griekspoor wel de Davis Cup-wedstrijd tegen de Canadees Steven Diez. Bij het ABN AMRO World Tennis Tournament van halverwege november haalde hij voor het laatst de tweede ronde.

Bij het graveltoernooi van Marrakesh is Botic van de Zandschulp wel doorgedrongen tot de tweede ronde. De Veenendaler was dinsdag te sterk voor de Ghanees Hugo Dellien en treft donderdag bij de laatste zestien de Tsjech Vít Kopriva (ATP-165).