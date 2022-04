Suzan Lamens heeft haar debuut op WTA-niveau dinsdag opgeluisterd met een overwinning. De Nederlandse tennisster was in de openingsronde van het toernooi van Bogota met 6-4, 1-6, 6-4 verrassend te sterk voor de Australische Astra Sharma.

De 22-jarige Lamens bezet de 204e positie op de wereldranglijst. De vier jaar oudere Sharma staat op de 92e plaats en was in de Colombiaanse hoofdstad als zevende geplaatst.

In de tweede ronde neemt Lamens het op tegen Irina Maria Bara, die met 6-3 en 7-5 te sterk was voor Paula Ormaechea uit Argentinië. De 27-jarige Roemeense is de nummer 118 van de wereld.

Lamens bereikte het hoofdtoernooi door twee kwalificatiewedstrijden te winnen. De tennisster uit Berkel en Rodenrijs is bezig aan een goed seizoen en won eind maart al een ITF-toernooi in Colombia.

Volgende week sluit Lamens aan bij het Nederlandse Billie Jean King Cup voor de ontmoeting met Spanje in Den Bosch, hoewel ze niet in de selectie werd opgenomen. In eerste instantie gaat ze alleen meetrainen, maar dat kan nog veranderen.

Deze dinsdagavond maakt ook Gijs Brouwer zijn debuut op het hoogste tennisniveau. De 26-jarige Nederlander speelt in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Houston tegen de Spaanse oudgediende Feliciano López.