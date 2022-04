Botic van de Zandschulp is dinsdag goed begonnen aan zijn gravelseizoen. De Nederlander was op het ATP-toernooi van Marrakesh in drie sets te sterk voor Hugo Dellien: 6-3, 3-6 en 6-4.

De 26-jarige Van de Zandschulp had 2,5 uur nodig om de nummer 93 van de wereld te verslaan. In de derde set brak hij bij een 1-1-stand de service van de Boliviaan, waarna hij steeds zijn eigen servicegames behield. Bij 5-4 maakte de 26-jarige Veenendaler het vervolgens af door zijn eerste wedstrijdpunt te benutten.

Van de Zandschulp staat precies vijftig plekken hoger op de wereldranglijst dan Bellien, namelijk op de 43e plaats.

In de tweede ronde neemt Van de Zandschulp het donderdag op tegen de Spanjaard Bernabe Zapata Miralles (ATP-123) of Vit Kopriva (ATP-165) uit Tsjechië, die woensdag de degens kruisen.

Het toernooi van Marrakesh is voor Van de Zandschulp het eerste graveltoernooi van het jaar. Vorige maand speelde hij in Den Haag met Nederland wel al in de Davis Cup op gravel tegen Canada (4-0). Hij speelde toen een partij en zette die om in winst.

Tallon Griekspoor doet ook mee in Marrakesh. Hij komt woensdag in de eerste ronde op het Marokkaanse gravel in actie tegen de Rus Pavel Kotov, die 172e staat op de wereldranglijst. Griekspoor is de mondiale nummer 56.