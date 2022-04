Arianne Hartono is maandag direct uitgeschakeld op het WTA-toernooi van Charleston. De 25-jarige Nederlandse was in de openingsronde van het graveltoernooi niet opgewassen tegen Anna Bondár uit Hongarije.

Na een partij van ongeveer anderhalf uur was het 6-1 en 6-4 voor Bondár, die 73e staat op de wereldranglijst. Hartono staat flink lager en is de nummer 165 van de wereld.

Haar nederlaag past in de mindere serie waaraan ze bezig is. Sinds Hartono in januari op de Australian Open knap haar Grand Slam-debuut maakte, won ze op ITF-toernooien nog maar één partij.

Bij een overwinning op Bondár had Hartono in de tweede ronde van het toernooi in Charleston tegen de Spaanse nummer drie van de wereld Paula Badosa gespeeld. Beide speelsters zijn er over ruim anderhalve week ook bij wanneer Nederland-Spanje op het programma staat in de Billie Jean King Cup.

De Belarussische Aryna Sabalenka is dit jaar als eerste geplaatst op het WTA-toernooi van Charleston, dat in 2018 werd gewonnen door Kiki Bertens.