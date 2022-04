Iga Swiatek vindt het nog een rare gewaarwording dat ze zich de nummer één van de wereld mag noemen. De Poolse tennisster, die sinds maandag de ranglijst aanvoert door het abrupte pensioen van Ashleigh Barty, had even tijd nodig om te verwerken dat haar Australische concurrent besloot te stoppen.

"Ik was veertig minuten aan het huilen toen ik het hoorde", zegt de twintigjarige Swiatek maandag in een interview met de BBC. "Dat kwam echt voor het grootste deel doordat Ash het einde van haar loopbaan aankondigde. Ik had niet verwacht dat ze dat zou doen, dus het kwam voor mij als een verrassing."

De pas 25-jarige Barty veroverde begin dit jaar op de Australian Open de derde Grand Slam-titel uit haar loopbaan, na eerder succes op Roland Garros (2019) en Wimbledon (2021). Barty, die sinds september 2019 de wereldranglijst aanvoerde, gaf twee weken geleden aan de benodigde motivatie te missen om door te gaan.

"Mijn toekomstvisie was altijd dat we met z'n allen door zouden blijven spelen tot we 35 jaar zijn. Dat we pas zouden stoppen als onze lichamen zo uitgeput zijn dat we niet meer kunnen. Ik had tijd nodig om echt te begrijpen wat er door Ash heen is gegaan. Haar besluit was heel moedig en dat leidde bij mij tot emoties", aldus Swiatek.

'Ik realiseerde me dat er werk aan de winkel is'

In de nasleep van het verrassende nieuws van Barty vond Swiatek zichzelf al snel in de schijnwerpers. De Roland Garros-winnares van 2020 had verreweg de beste papieren om de nummer één-positie over te nemen, maar ze moest dan wel eerst de derde ronde van het prestigieuze toernooi in Miami bereiken.

"Twee uur nadat ik hoorde dat Ash stopte, realiseerde ik me dat er ook druk op mij lag", blikt Swiatek terug. "Ik hield mezelf voor dat ik nog wel mijn wedstrijden moest winnen. Ik zei tegen mezelf: wacht nog maar even met alle emoties en blijdschap, want er is werk aan de winkel."

Swiatek slaagde met vlag en wimpel: de Poolse liet in de tweede ronde in Miami weinig over van de Zwitserse Viktorija Golubic (6-2 en 6-0) en bereikte zonder setverlies de finale. Daarin gunde ze viervoudig Grand Slam-winnares Naomi Osaka slechts vier games: 6-4 en 6-0.

Inmiddels is Swiatek al zeventien wedstrijden op rij zonder nederlaag. De kersverse nummer één won dit jaar - naast haar fraaie eindzege in Miami - al de WTA 1000-toernooien in Qatar en Indian Wells.

"Deze laatste weken hebben me laten zien dat ik wat meer in mezelf kan geloven en op mijn spel kan vertrouwen. Hiervoor wist ik echt niet of ik in staat zou zijn om zo'n zegereeks neer te zetten. Dat heeft me wel een beetje verrast", aldus Swiatek.