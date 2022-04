Carlos Alcaraz kroonde zich zondag tot jongste winnaar ooit van het Masters-toernooi in Miami, maar voor het achttienjarige toptalent kan het allemaal niet snel genoeg gaan. De Spaanse sensatie, een van de grootste tennistalenten van het moment, hoopt zo snel mogelijk zijn eerste Grand Slam-titel te veroveren.

"Ik ben niet bang om te zeggen dat ik een Grand Slam-toernooi wil winnen", zei Alcaraz op zijn persconferentie in Miami. "Ik weet dat het een moeilijk pad is om te bewandelen, want je speelt in twee weken tegen de beste spelers ter wereld. Maar daar heb ik geen angst voor. Ik ga proberen een Grand Slam-toernooi te winnen."

Alcaraz staat al langer te boek als groot talent en wordt in Spanje gezien als de gedroomde opvolger van legende Rafael Nadal. Precies een jaar geleden stond de pupil van coach Juan Carlos Ferrero nog buiten de top 100 van de wereldranglijst (ATP-133), maar in rap tempo maakt Alcaraz de hooggespannen verwachtingen meer dan waar.

Nadat hij in februari al het ATP 500-toernooi in Rio de Janeiro won en vorige maand in Indian Wells de halve finales bereikte, veroverde Alcaraz zondag in Miami ten koste van de Noor Casper Ruud zijn eerste titel op een Masters-toernooi (7-5 en 6-4).

Alleen Michael Chang (Toronto, 1990) en Nadal (Monte Carlo, 2005) waren jonger toen ze hun eerste Masters-titel veroverden. Tot dit jaar was Novak Djokovic de jongste winnaar in Miami. De Serviër won het prestigieuze toernooi in 2007 op negentienjarige leeftijd. Alcaraz was toen nog maar drie jaar.

De Spaanse tennissensatie Carlos Alcaraz verbaast ook zichzelf met zijn recente prestaties. Foto: Getty Images

'Telefoontje met koning was spannender dan finale'

Alcaraz, die vorig jaar de eerste ATP-titel uit zijn loopbaan veroverde door een graveltoernooi in het Kroatische Umag op zijn naam te schrijven, geeft toe dat hij ook niet had verwacht dat zijn ontwikkeling zo snel gepaard zou gaan met succes.

"Aan de start van dit seizoen zei ik dat ik in de top vijftien van de wereld wilde staan en nu ben ik al de nummer elf. Ik wilde een ATP 500-toernooi winnen, dat heb ik gedaan. Toen wilde ik een ATP 1000-toernooi winnen en ook dat is gelukt", aldus Alcaraz, die na zijn historische titel in Miami werd gebeld door de koning van Spanje.

"Het is geweldig dat de koning al mijn werk en dit succes ook ziet. Het betekent veel voor me dat hij me in Miami op de voet heeft gevolgd. Ik was nerveuzer voor ons telefoongesprek dan dat ik tijdens de wedstrijd was. Het is spectaculair."

Op de persconferentie ging het vanzelfsprekend ook nog even over 21-voudig Grand Slam-winnaar Nadal, die volgens Alcaraz een grote invloed heeft gehad op zijn spel. "Ik heb veel naar Rafa gekeken en van hem geleerd. Ik kan me zijn grote wedstrijden goed herinneren. Dat ik nu de baan met hem mag delen, is echt geweldig."