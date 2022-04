Carlos Alcaraz heeft zondag in Miami voor het eerst in zijn carrière een Masters-toernooi op zijn naam geschreven. Het Spaanse toptalent was in de finale te sterk voor de Noor Casper Ruud.

De pas achttienjarige Alcaraz rekende op het hardcourt in Florida in twee sets af met de als zesde geplaatste Ruud: 7-5 en 6-4. Hij is de jongste winnaar ooit op de Miami Open, die sinds 1985 op de tenniskalender staat.

In de eerste set poetste Alcaraz een vroege break achterstand weg en brak hij zijn tegenstander in de elfde game opnieuw. Vervolgens benutte de nummer zestien van de wereld in zijn eigen servicegame zijn derde setpunt.

Alcaraz leek op weg naar een eenvoudige zege toen hij in de tweede set een 3-0-voorsprong nam, maar Ruud gaf niet op. De mondiale nummer acht kwam terug tot 3-2, maar wist de tweede break niet meer weg te werken. Na een kleine twee uur besliste Alcaraz de partij op zijn eerste matchpoint.

Voor Alcaraz is het zijn tweede titel van dit jaar en de derde in zijn carrière. In februari triomfeerde hij in Rio de Janeiro en vorig jaar juli won hij in het Kroatische Umag voor het eerst een ATP-toernooi. Eind vorig jaar was hij ook de sterkste op de Next Generations ATP Finals.

Met zijn toernooizege in Miami gaf Alcaraz zijn goede prestaties van twee weken in Indian Wells, waar hij de halve finales bereikte, een mooi vervolg. Dankzij zijn toernooizege klimt hij op de ATP-ranglijst van maandag naar de twaalfde plaats.