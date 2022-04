Suzan Lamens maakt komende week haar debuut op een WTA-toernooi. De Nederlandse plaatste zich zondag via de kwalificaties voor het graveltoernooi in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. In Houston debuteert Gijs Brouwer op een ATP-toernooi.

Lamens moest in Bogota twee kwalificatiepartijen winnen om zich voor het hoofdschema te plaatsen. De 22-jarige tennisster versloeg zondag de Amerikaanse Emina Bektas (WTA-189) met 6-4 en 6-2.

Een dag eerder was Lamens met 7-6 (2) en 6-1 te sterk voor de Italiaanse Giulia Gatto-Monticone (WTA-213). De speelster uit Berkel en Rodenrijs is opgeklommen naar de 258e plaats op de wereldranglijst.

Vorig weekend won Lamens in de Colombiaanse stad Medellín een ITF-toernooi. Het betekende haar vierde titel op dat niveau. Lamens werd eind vorig jaar in Amstelveen voor het eerst in haar carrière Nederlands kampioene.

In Houston moest de 26-jarige Gijs Brouwer ook twee kwalificatiepartijen winnen om het hoofdtoernooi te bereiken. Hij klopte zondag de Canadees Steven Diez (ATP-289) in de beslissende ronde met 4-6, 7-5 en 6-2. Een dag eerder zette hij de Chileen Tomás Barrios (ATP-147) met 6-4 en 6-2.

Brouwer bezet de 356e plaats op de wereldranglijst. Twee jaar geleden werd hij in Amstelveen voor het eerst in zijn loopbaan Nederlands kampioen.