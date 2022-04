Iga Swiatek heeft zaterdag na Indian Wells ook het prestigieuze WTA-toernooi in Miami gewonnen. De Poolse was in de finale veel te sterk voor Naomi Osaka en treedt in de voetsporen van Steffi Graf, Kim Clijsters en Victoria Azarenka.

De twintigjarige Swiatek versloeg de vier jaar oudere Osaka in een eenzijdige finale met 6-4 en 6-0. De nummer twee van de wereld besliste de partij na een uur en twintig minuten op haar eerste matchpoint.

In de eerste set bood Osaka nog goed weerstand, maar wist ze een break in de vijfde game niet meer ongedaan te maken. De Japanse was in het tweede bedrijf kansloos en pakte slechts acht punten.

Swiatek is de vierde speelster die de 'Sunshine Double' (de titel in Indian Wells en Miami) in één jaar wint. Ze voegt zich in een rijtje met Graf (1994 en 1996), Clijsters (2005) en Azarenka (2016).

Swiatek boekte tegen Osaka haar zeventiende zege op rij. Haar laatste nederlaag dateert van februari, toen ze zich in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Dubai liet verrassen door de Letse Jelena Ostapenko. Daarna won de Roland Garros-winnares van 2020 de prestigieuze toernooien in Qatar en Indian Wells.

Swiatek was al zeker van nummer één-positie

Mede door haar triomftocht mag Swiatek zich maandag de nieuwe nummer één van de wereld noemen. Ze neemt de eerste plek over van de Australische Ashleigh Barty, die een punt achter haar loopbaan zette en volgende week definitief niet meer op de wereldranglijst staat.

Osaka kende een opleving in Miami. Ze bereikte in Florida voor het eerst een finale sinds de door haar gewonnen eindstrijd van de Australian Open in februari 2021, toen ze haar vierde Grand Slam-titel veroverde.

Daarna lukte het Osaka niet meer om een titel te veroveren en haalde ze bovendien op geen enkel WTA-toernooi meer de finale. De voormalige nummer één van de wereld stijgt maandag op de wereldranglijst van de 77e naar de 36e plaats.