Zowel Carlos Alcaraz als Casper Ruud heeft vrijdag op de Miami Open voor het eerst de finale van een Masters-toernooi gehaald. De 23-jarige Ruud versloeg in de halve finales Francisco Cerúndolo in twee sets (6-4 en 6-1), waarna het 18-jarige toptalent Alcaraz in twee tiebreaks (7-6 (5) en 7-6 (2)) afrekende met Hubert Hurkacz.

Ruud is als zesde geplaatst in Miami. De Noor bereikte de halve finales door een ronde eerder de als tweede geplaatste Alexander Zverev te verslaan.

Tegen de 23-jarige Cerúndolo, de nummer 103 van de wereldranglijst, kwam Ruud in de eerste set tot twee breaks. Dat was er één meer dan zijn tegenstander en dus was een 6-4-setwinst het gevolg.

In de tweede set was het verzet van de Argentijn gebroken. Ruud, de nummer acht van de wereldranglijst, brak bij een 1-2-stand zijn tegenstander. Hij pakte vervolgens ook de drie daaropvolgende games en won de partij in een uur en 34 minuten.

Ruud kon kort na de overwinning op Cerúndolo zijn geluk niet op. "Het is een geweldig gevoel. Ik sta hier te glimlachen", vertelde hij op de baan.

Casper Ruud en Francisco Cerúndolo. Casper Ruud en Francisco Cerúndolo. Foto: Getty Images

Alcaraz ziet droom uitkomen

Alcaraz gaf met zijn finaleplaats in Miami zijn goede prestaties van twee weken geleden in Indian Wells, waar hij de halve finales bereikte, een mooi vervolg. De Spanjaard is nu de nummer zestien van de wereld en versloeg de Pool Hurkacz, die acht plaatsen hoger staat.

Als Alcaraz ook de finale wint, dan is hij de jongste winnaar ooit op de Miami Open, die sinds 1985 op de tenniskalender staat. "Ik voel nu veel emotie", zei de Spanjaard kort na zijn winst op Hurkacz. "Dit is iets waar ik van droomde als kind."

Hurkacz vertelde even later dat Alcaraz krankzinnig goed is voor zijn leeftijd. "Hij heeft een fantastische carrière voor zich", aldus de 25-jarige Hurkacz.

De finale tussen Ruud en Alcaraz is zondag. Zaterdag staat de vrouwenfinale tussen Naomi Osaka en Iga Swiatek op het programma.