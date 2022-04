Casper Ruud heeft vrijdag voor het eerst in zijn loopbaan de finale bereikt van een Masters-toernooi. De 23-jarige Noor versloeg in de halve finale van de Miami Open Francisco Cerúndolo in twee sets: 6-4 en 6-1.

Ruud is als nummer zes geplaatst in Miami. Hij bereikte de halve finales door een ronde eerder de als tweede geplaatste Alexander Zverev te verslaan.

Tegen de 23-jarige Cerúndolo, de nummer 103 van de wereldranglijst, kwam Ruud in de eerste set tot twee breaks. Dat was een meer dan zijn tegenstander en dus was een 6-4-setwinst het gevolg.

In de tweede set was het verzet van de Argentijn gebroken. Ruud, de nummer acht van de wereldranglijst, brak bij een 1-2-stand zijn tegenstander. Hij pakte vervolgens ook de drie daaropvolgende games en won de partij in een uur en 34 minuten.

Casper Ruud en Francisco Cerúndolo. Casper Ruud en Francisco Cerúndolo. Foto: Getty Images

'Ik begon een beetje wankel'

Ruud kon kort na de overwinning op Cerúndolo zijn geluk niet op. "Het is een geweldig gevoel. Ik sta hier te glimlachen", vertelde hij op de baan.

"Ik heb drie zware nederlagen geleden in mijn vorige halve finales van de Masters, maar ik dacht dat ik vandaag een goede kans had om mijn eerste finale te bereiken. Ik begon een beetje wankel, maar ik kon me erdoorheen slaan en mijn niveau verhogen toen dat echt nodig was."

De andere halve finale gaat tussen de Pool Hubert Hurkacz en de Spanjaard Carlos Alcaraz Garfia. Die partij wordt zaterdag om 1.00 uur (Nederlandse tijd) gespeeld.