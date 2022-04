Daniil Medvedev denkt niet dat hij donderdagavond onder de druk is bezweken in de jacht op het heroveren van de nummer één-positie. De Rus moest de halve finales van het Masters-toernooi in Miami bereiken om Novak Djokovic van de troon te stoten, maar hij voelde zich niet lekker en verloor van de Pool Hubert Hurkacz: 6-7 (7) en 3-6.

"Ik heb veel wedstrijden met een bepaalde druk gespeeld, dus dit was niet nieuw. Ik denk dan ook niet dat zenuwen een rol hebben gespeeld in mijn nederlaag. Ik zag deze wedstrijd gewoon als een wedstrijd die ik wilde winnen. De nummer één-positie was een bonus geweest", zei Medvedev na zijn verloren tweesetter in Miami.

De 26-jarige Medvedev had voor de tweede keer in korte tijd de nummer één-positie kunnen veroveren. De US Open-winnaar van 2021 mocht zich eind februari voor het eerst in zijn loopbaan de beste tennisser van de wereld noemen, maar dat was van korte duur. Hij werd in maart al in de derde ronde van Indian Wells uitgeschakeld en moest weer plaatsmaken voor Djokovic.

Tegen Hurkacz (ATP-10) ging het lang gelijk op. Medvedev knokte zich in de eerste set terug van een vroege break en was in de tiebreak twee punten verwijderd van setwinst, maar redde het niet. In het tweede bedrijf werd Medvedev na een lange game op 2-2 gebroken, waarna Hurkacz uitliep naar de overwinning.

"Ik voelde me de hele wedstrijd niet op mijn best", zei Medvedev. "Soms gebeurt dat. Na lange punten merkte ik dat mijn ademhaling niet snel genoeg op het oude niveau kwam. In de tweede set was er ook een moment dat ik me niet helemaal goed voelde. Misschien kwam het door de hitte, maar ik was een beetje duizelig en moe."

De kans is aanwezig dat Medvedev er tijdens het gravelseizoen alsnog in slaagt om de nummer één-positie te heroveren. De mondiale nummer twee heeft op de graveltoernooien niet veel punten te verdedigen. Daar staat tegenover dat Djokovic, die in de VS niet in actie mocht komen omdat hij niet gevaccineerd is tegen COVID-19, binnenkort op gravel zijn rentree zal maken.