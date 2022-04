Iga Swiatek heeft in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) door haar zeventiende overwinning op rij de finale van het sterk bezette toernooi in Miami bereikt. De Poolse wacht in de eindstrijd een krachtmeting met Naomi Osaka, die er voor het eerst in ruim een jaar in slaagde een WTA-finale te bereiken.

De twintigjarige Swiatek gaf haar zegetocht een vervolg tegen de Amerikaanse Jessica Pegula: 6-2 en 7-5. In een spannende tweede set vielen er liefst zeven breaks en bleek Swiatek niet onfeilbaar. Op 5-4 miste ze twee matchpoints en werd ze gebroken, maar mede door een love break op 5-5 maakte Swiatek het alsnog af.

De laatste nederlaag van Swiatek dateert van februari, toen ze zich in de tweede ronde van het WTA 500-toernooi in Dubai liet verrassen door de Letse Jelena Ostapenko. Daarna won de nummer twee van de wereld de prestigieuze toernooien in Qatar en Indian Wells.

Het komt niet vaak voor dat een speelster in hetzelfde jaar de finale van Indian Wells én Miami bereikt. Swiatek treedt in de voetsporen van Monica Seles, Steffi Graf, Serena Williams, Martina Hingis, Lindsay Davenport, Kim Clijsters, Maria Sharapova en Victoria Azarenka.

Mede door haar triomftocht mag Swiatek zich maandag de nieuwe nummer één van de wereld noemen. De Roland Garros-winnares van 2020 neemt de plek over van de Australische Ashleigh Barty, die een punt achter haar loopbaan zette en volgende week definitief niet meer op de wereldranglijst staat.

Voor Pegula was het bereiken van de finale in Miami al een prestatie op zich. De nummer 21 van de wereld bleef vorig jaar in de vierde ronde steken.

Jessica Pegula feliciteert Iga Swiatek met haar zestiende overwinning op rij. Jessica Pegula feliciteert Iga Swiatek met haar zestiende overwinning op rij. Foto: Getty Images

Osaka laat eindelijk weer haar oude vorm zien

Osaka rekende in haar halve finale af met Belinda Bencic. De Japanse had twee uur en negen minuten nodig om haar Zwitserse tegenstander te verslaan: 6-4, 3-6 en 4-6. De viervoudig Grand Slam-winnares leunde vooral op haar sterke eerste service en toonde na de achterstand aan over veerkracht te beschikken.

Voor de 24-jarige Osaka is het de eerste finaleplaats sinds de door haar gewonnen Australian Open-finale in februari 2021. Destijds rekende ze in twee sets af met Jennifer Brady en pakte ze haar vierde Grand Slam-titel.

Een succesje kon Osaka in Miami wel gebruiken. Sinds de eindzege in Australië lukte het haar niet meer om een titel te veroveren. Daarnaast haalde ze sindsdien op geen enkel WTA-toernooi de finale. De voormalige nummer één van de wereld bezet nu de 77e plek op de wereldranglijst.

Met haar huidige positie op de ranglijst is Osaka nu de laagst gerangschikte finalist ooit in Miami. Eerder was dat record in handen van de Belgische Kim Clijsters, die in 2005 als finalist 38e op de WTA-ranglijst stond. Naar verwachting zal Osaka na het bereiken van de finale tientallen plekken stijgen op de wereldranglijst.

De finale tussen Swiatek en Osaka begint in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) om 5.00 uur.