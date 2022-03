Daniil Medvedev is er donderdag niet in geslaagd om Novak Djokovic weer af te lossen als nummer één van de wereld. De Rus greep naast een halvefinaleticket op het Masters-toernooi van Miami en daarmee ook naast de leiding op de ATP-ranglijst.

Medvedev oogde niet topfit en redde het niet tegen Hubert Hurkacz, de mondiale nummer tien. Het werd 7-6 (7) en 6-3 voor de Pool, in een partij die zo'n twee uur duurde.

Ruim een maand geleden bereikte Medvedev een mijlpaal door Djokovic na twee jaar af te lossen als nummer één van de wereld. De 26-jarige Rus mocht zich voor het eerst de beste tennisser ter wereld noemen.

Lang kon hij daar echter niet van genieten, want drie weken later was Medvedev de nummer één-positie weer kwijt aan Djokovic. De Serviër ontbrak echter vorige week in Indian Wells en deze week in Miami, omdat hij de Verenigde Staten niet in mag wegens zijn ongevaccineerde status.

Medvedev lijkt last van hitte te hebben

Tot dusver had Medvedev een probleemloos toernooi beleefd in Miami. Hij won achtereenvolgens van Andy Murray, de Spanjaard Pedro Martínez en de Amerikaan Jenson Brooksby en deed dat steeds zonder setverlies.

Tegen Hurkacz ging het minder voortvarend. De Rus had geen moment de controle en was niet helemaal fris. Bij een 4-3-achterstand in de tweede set vroeg hij om een medische time-out. Medvedev leek duizelig te zijn en last van de hitte te hebben.

Hurkacz staat in de halve finales van het prestigieuze toernooi in Miami tegenover de Serviër Miomir Kecmanovic of het Spaanse talent Carlos Alcaraz. De andere halve eindstrijd gaat tussen de Noor Casper Ruud en de Argentijn Francisco Cerúndolo.