Alexander Zverev is in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) verrassend uitgeschakeld in de kwartfinales van het Masters-toernooi in Miami. De Duitser moest zijn meerdere erkennen in de Noor Casper Ruud. Bij de vrouwen haalde Iga Swiatek de halve finales door haar vijftiende overwinning op rij te boeken.

De 24-jarige Zverev speelde te wisselvallig om Ruud van zich af te schudden en trok na dik anderhalf uur aan het kortste eind: 3-6, 6-1 en 3-6. De 23-jarige Noor maakte het verschil in de derde set door bij een 1-0-voorsprong een break te forceren. Hij beëindigde de partij in stijl door bij een 5-3-stand op 40-0 een ace te slaan.

Met zijn overwinning op Zverev nam Ruud revanche voor zijn twee recente nederlagen tegen de Duitser. 'Sascha' was vorig jaar op de Masters-toernooien van Cincinnati en Parijs in de kwartfinales te sterk voor de huidige nummer acht van de wereld.

Het is de vierde keer dat Ruud zich halvefinalist op een ATP 1000-toernooi mag noemen. Ook in Rome (2020), Monte Carlo (2021) en Madrid (2021) voegde de Noor zich bij de laatste vier. Op Grand Slam-toernooien kwam Ruud tot dusver nooit verder dan de vierde ronde.

Zverev gaf tegen Ruud een vervolg aan zijn vooralsnog teleurstellende seizoen. De nummer vier van de wereld haalde dit jaar weliswaar de finale van het ATP-toernooi in Montpellier, maar op de grote toernooien laat hij het nog niet zien. Zverev strandde eerder deze maand op Indian Wells in de tweede ronde.

De Noor Casper Ruud wist Alexander Zverev te verrassen in Miami. De Noor Casper Ruud wist Alexander Zverev te verrassen in Miami. Foto: Getty Images

Swiatek laat ook Kvitová kansloos

In het vrouwentoernooi plaatste Swiatek zich overtuigend voor de halve finales. De Poolse gunde de Tsjechische Petra Kvitová slechts zes games: 6-3 en 6-3. Swiatek is nog altijd zonder setverlies in Miami, waar ze op weg naar de kwartfinales slechts negen games verloor.

Voor een plek in de finale wacht Swiatek een duel met Jessica Pegula, de nummer 21 van de wereld. De Amerikaanse speelde in haar kwartfinale slechts vijf games tegen Paula Badosa. De Spaanse moest geblesseerd opgeven.

Swiatek is in de vorm van haar leven. De nummer twee van de wereld, die vanaf maandag de nummer één-positie op de wereldranglijst overneemt van de gestopte Ashleigh Barty, won tegen Kvitová haar vijftiende wedstrijd op rij.

Eerder dit jaar haalde Swiatek de halve finales op de Australian Open en schreef ze de prestigieuze WTA-toernooien in Qatar en Indian Wells op haar naam. Ze gaat in mei voor haar tweede titel op Roland Garros, na eerder succes in 2020.