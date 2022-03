Nick Kyrgios is in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi van Miami. De Australiër misdroeg zich tijdens de wedstrijd herhaaldelijk tegenover de umpire. Bij de vrouwen plaatste Naomi Osaka zich voor het eerst in haar loopbaan voor de halve finales.

Kyrgios verloor met 7-6 (3) en 6-3 van de Italiaan Jannik Sinner. De flamboyante Australiër kreeg een puntstraf en later ook nog een gamestraf wegens herhaaldelijk commentaar op umpire Carlos Bernardes.

In de tiebreak kreeg Kyrgios zijn eerste straf - een punt tegen - wegens kritiek op Bernardes. Tegen iemand langs de baan zei hij dat hij de functie van umpire beter kon uitvoeren. Volgens Kyrgios slaagde Bernardes er niet in het publiek stil te krijgen.

Nadat hij na de tiebreak meermaals "Wat is onsportiviteit?" had geroepen en met zijn racket op zijn tas en de baan had geslagen, kreeg de nummer 102 van de wereld zijn tweede straf: een game tegen. Dat betekende meteen een servicebreak, waarna Sinner de voorsprong niet meer weggaf.

"Ik vind gewoon dat hij het publiek helemaal niet goed onder controle had. Mensen mogen er hun mening over hebben, maar ik vind niet dat het een puntstraf waard was", zei Kyrgios na afloop.

"Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van het wangedrag van Nick Kyrgios."

'De umpire kan gewoon doorgaan'

Volgens Kyrgios is het oneerlijk dat hij negatief in het nieuws komt, terwijl de umpire deze week gewoon weer op de stoel kan plaatsnemen. "Dat is het punt, hij krijgt niets. Hij zal niet eens een tik op de vingers krijgen voor zijn vreselijke optreden als scheidsrechter", zei hij.

"Er zullen geen slechte artikelen over hem verschijnen. Hij gaat gewoon naar het volgende evenement, terwijl ik te maken zal krijgen met de negativiteit, net als mijn vriendin en mijn team."

De loopbaan van Kyrgios wordt gekenmerkt door incidenten. Twee weken geleden werd hij bij het Masters-toernooi van Indian Wells nog beboet voor het weggooien van zijn racket.

Ook Stéfanos Tsitsipás redde het niet in de achtste finales. De nummer vijf van de wereld ging in twee sets ten onder tegen het achttienjarige Spaanse talent Carlos Alcaraz: 5-7 en 3-6. Taylor Fritz, die onlangs de beste was in Indian Wells, werd gestuit door de Serviër Miomir Kecmanovic: 6-3, 1-6 en 4-6.

Osaka beleeft primeur

In het vrouwentoernooi bereikte Osaka voor het eerst de laatste vier in Miami. De viervoudig Grand Slam-winnares was binnen een uur klaar met Danielle Collins, de nummer elf van de wereld: 6-2 en 6-1.

Haar vier eerdere deelnames aan het prestigieuze hardcourttoernooi in Miami liepen steeds uit op een teleurstelling voor Osaka. De Japanse strandde twee keer in de tweede ronde en kwam net zo vaak niet voorbij de derde ronde.

In de strijd om een plek in de finale staat Osaka tegenover Belinda Bencic. De andere halvefinalisten komen voort uit de kwartfinales Paula Badosa-Jessica Pegula en Petra Kvitová-Iga Swiatek.

In het dubbelspel staat Wesley Koolhof samen met de Brit Neal Skupski in de halve finalist dankzij een makkelijke zege (6-2, 6-1) op de Canadees Denis Shapovalov en Rohan Bopanna uit India. Koolhof kan voor de vierde keer in zijn loopbaan de finale van een Masters-toernooi halen.