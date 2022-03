Daniil Medvedev is nog één overwinning verwijderd van het heroveren van de nummer één-positie. De Rus was in de achtste finales van het Masters-toernooi in Miami te sterk voor de Amerikaan Jenson Brooksby, de nummer 39 van de wereld.

De 26-jarige Medvedev gunde thuisspeler Brooksby (21) zes games op het Amerikaanse hardcourt: 7-5 en 6-1. In de eerste set stond Medvedev al vroeg op een break achterstand, maar hij herstelde zich door bij 4-5 en 6-5 de servicegame van Brooksby te winnen. In het tweede bedrijf verloor de nummer twee van de wereld slechts zeven punten.

Om de halve finales te bereiken en daarmee Novak Djokovic van de eerste plek op de wereldranglijst te stoten, moet Medvedev de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris of de Pool Hubert Hurkacz zien te verslaan. Zij spelen later op dinsdag nog tegen elkaar.

Eind februari mocht Medvedev zich voor het eerst de nummer één van de wereld noemen, maar dat was niet van lange duur. De Rus raakte de leiding op de wereldranglijst enkele weken later alweer kwijt aan Djokovic. De Serviër mag niet meedoen in Miami, omdat hij niet is gevaccineerd tegen COVID-19.

Medvedev is in Miami nog altijd zonder setverlies. De US Open-winnaar van 2021 had in de eerste ronde een bye, rekende daarna af met Andy Murray (6-4 en 6-2) en was in de derde ronde te sterk voor de Spanjaard Pedro Martínez (6-3 en 6-4).

Het is de tweede keer dat Medvedev in zijn loopbaan de kwartfinales van het Masters-toernooi in Miami bereikt. Vorig jaar voegde hij zich ook bij de laatste acht, maar daarna verloor hij in twee sets van de Spanjaard Roberto Bautista Agut.