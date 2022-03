Elina Svitolina last een tennispauze in. De Oekraïense nummer twintig van de wereld kampt met zware rugproblemen en moet de komende tijd rust houden.

"Het zijn een paar extreem moeilijke maanden voor me geweest. Niet alleen mentaal, maar ook lichamelijk", meldt Svitolina op sociale media. "Ik sukkel al een poosje met mijn rug. Door de pijn heb ik me niet op mijn best kunnen voorbereiden op de toernooien."

"Ondertussen heb ik met de ondraaglijke pijn in mijn hart gezien wat er gebeurt in mijn thuisland Oekraïne en met hoeveel moed het Oekraïense volk het land verdedigt. Dat gaf me een grote stimulans om door te gaan en te vechten op de baan. Maar nu kan mijn lichaam het niet meer aan. Ik moet rusten."

De 27-jarige Svitolina zal in elk geval de wedstrijden van Oekraïne in de Billie Jean King Cup missen. De Oekraïense tennissters nemen het op 17 april op tegen de Verenigde Staten. Het is niet duidelijk of Svitolina wel aan Roland Garros (22 mei-5 juni) en Wimbledon (27 juni-10 juli) kan deelnemen.

Svitolina zorgde begin deze maand nog voor ophef in de tenniswereld door op het WTA-toernooi in Monterrey niet tegen de Russin Anastasia Potapova te willen spelen. Ze deed dat omdat de organisatie van het toernooi zich niet uitsprak tegen de Russische inval in Oekraïne. Toen de organisatoren dat alsnog deden, ging ze overstag. Ze won eenvoudig: 6-2 en 6-1.

Elina Svitolina is de afgelopen maanden terugvallen naar de twintigste plaats op de wereldranglijst. Elina Svitolina is de afgelopen maanden terugvallen naar de twintigste plaats op de wereldranglijst. Foto: Getty Images

Svitolina was nummer drie van de wereld

Svitolina behoort al jarenlang tot de top van het vrouwentennis. In 2018 won ze de WTA Finals, die als het officieuze wereldkampioenschap tennis worden beschouwd. Een jaar daarvoor bezette ze de derde plaats op de WTA-ranglijst, wat nog altijd de hoogste notering in haar loopbaan is.

Op de Grand Slams wist Svitolina nog nooit tot een finale te reiken. In 2019 bleef ze op Wimbledon en de US Open steken in de halve finales. Vorig jaar won de partner van tennisser Gaël Monfils nog wel brons op de Olympische Spelen in Tokio.

Na de derde plaats in Japan viel Svitolina ver terug. Ze haalde eind vorig jaar nog wel de kwartfinales op de US Open, maar in januari kwam ze niet verder dan de derde ronde en kelderde ze naar de twintigste plaats op de wereldranglijst. Donderdag werd ze al in de openingsronde van het WTA-toernooi in Miami uitgeschakeld. "Maar ik weet het zeker, dat ik jullie snel weer zal zien", benadrukt Svitolina.