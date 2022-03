Daniil Medvedev heeft maandag zonder veel problemen de achtste finales van het Masters-toernooi in Miami bereikt. De Rus rekende af met de Spanjaard Pedro Martínez en ligt nog altijd op koers om de nummer één-positie te heroveren. Bij de vrouwen voegde Naomi Osaka zich eenvoudig bij de laatste acht.

De 26-jarige Medvedev bleef net als in zijn tweederondepartij tegen Andy Murray (6-4 en 6-2) zonder setverlies: 6-3 en 6-4. De nummer twee van de wereld moest in de tweede set een break toestaan, maar kon zich dat permitteren tegen Martínez, de nummer 47 van de wereld.

Het is de derde keer dat Medvedev de achtste finales in Miami bereikt. De US Open-winnaar van vorig jaar had in het verleden weinig succes op het Amerikaanse hardcourttoernooi; hij kwam nooit verder dan de laatste acht.

Voor een plek in de kwartfinales neemt Medvedev het op tegen de Amerikaan Jenson Brooksby (ATP-39), die de Spanjaard Roberto Bautista Agut in een spannende driesetter versloeg: 6-3, 5-7 en 6-4. Bautista Agut was vorig jaar nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Medvedev in de kwartfinales.

Als Medvedev erin slaagt de halve finales te bereiken in Miami, dan herovert hij de nummer één-positie. De huidige wereldranglijstaanvoerder Novak Djokovic doet niet mee in Miami. De Serviër is niet gevaccineerd tegen COVID-19 en mag zodoende geen voet op Amerikaanse bodem zetten.

Medvedev wist Djokovic eind februari al van de eerste plek te stoten, maar dat was niet van lange duur. De Rus raakte de leiding op de wereldranglijst enkele weken later alweer kwijt aan de twintigvoudig Grand Slam-winnaar.

Daniil Medvedev kan in Miami de nummer één-positie heroveren. Foto: Getty Images

Osaka ten koste van Riske naar kwartfinales

In het vrouwentoernooi bereikte Osaka de kwartfinales zonder zich bovenmatig in te hoeven spannen. De 24-jarige Japanse was na anderhalf uur met 6-3 en 6-4 te sterk voor de Amerikaanse Alison Riske.

In de tweede set leek het nog even spannend te worden toen Riske door een break op een 2-0-voorsprong kwam, maar Osaka herstelde zich direct door twee keer achter elkaar de servicegame van de Amerikaanse te winnen. De viervoudig Grand Slam-winnares kwam daarna niet meer in de problemen.

Het is de tweede keer dat Osaka de kwartfinales in Miami bereikt. Vorig jaar voegde de Japanse zich ook bij de laatste acht, maar toen voorkwam de Griekse Maria Sakkari dat ze de halve finales haalde.

Dit keer wacht Osaka in de kwartfinales een krachtmeting met Danielle Collins, de nummer negen van de plaatsingslijst. De Amerikaanse rekende in haar vierderondepartij af met de Tunesische Ons Jabeur: 6-2 en 6-4.

Osaka hoopt in Miami weer wat vertrouwen op te doen na een moeizame periode. Na haar titel op de Australian Open van vorig jaar haalde ze nooit meer de finale van een WTA-toernooi, waardoor ze is afgezakt naar de 77e positie op de wereldranglijst.