Alexander Zverev heeft zich maandag overtuigend voor de achtste finales van het Masters-toernooi in Miami geplaatst. De nummer vier van de wereld was een maatje te groot voor de Amerikaan Mackenzie McDonald.

Na ongeveer een uur en een kwartier stond er 6-2 en 6-2 op het scorebord in het voordeel van Zverev, die op de wereldranglijst precies vijftig plaatsen hoger dan McDonald staat. Op zijn tweede matchpoint was het raak.

De 24-jarige Zverev lijkt in Miami de draad weer op te pakken na een mindere periode. Ruim een maand geleden werd de Duitser in Mexico uit het toernooi van Acapulco gezet wegens wangedrag richting de umpire na een nederlaag in het dubbelspel.

Onlangs beleefde Zverev in Indian Wells een teleurstellende individuele rentree, nadat hij begin deze maand alweer in actie was gekomen in de Davis Cup. Hij ging direct onderuit op het Amerikaanse hardcourttoernooi.

In Miami begon de wereldtopper zijn jacht op eerherstel met een overwinning op de Kroaat Borna Coric. In de achtste finales is zijn Australische generatiegenoot Thanasi Kokkinakis de tegenstander.

Sinner overleeft vijf matchpoints

De als negende geplaatste Jannik Sinner bereikte ook de achtste finales, maar deed dat met heel veel moeite. Hij overleefde liefst vijf matchpoints tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta en won met 5-7, 7-5 en 7-5.

In de vorige ronde overleefde de twintigjarige Italiaan al drie matchpoints tegen de Fin Emil Ruusuvuori. Nick Kyrgios is de volgende tegenstander voor Sinner, die vorig jaar verrassend de finale haalde in Miami.

In het dubbelspel bereikte Wesley Koolhof de kwartfinales. Hij was met zijn Britse partner Neal Skupski te sterk voor de Spanjaard Pedro Martínez en de Italiaan Lorenzo Sonego: 6-3 en 7-6 (8).

De Indiër Rohan Bopanna en Denis Shapovalov uit Canada zijn de volgende opponenten voor Koolhof en Skupski. Koolhof haalde drie jaar geleden samen met Stéfanos Tsitsipás de finale in Miami, maar won nog nooit een Masters-toernooi.