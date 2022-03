Daniil Medvedev heeft zich zaterdag probleemloos geplaatst voor de derde ronde van het Masters-toernooi in Miami. De nummer een van de plaatsingslijst won in straight sets van drievoudig Grand Slam-winnaar Andy Murray.

De 26-jarige Medvedev had 1 uur en 30 minuten nodig om Murray te verslaan op het hardcourt in Miami: 6-4 en 6-2. De Rus gaf de hele partij geen breakpoint weg en overklaste zijn Britse opponent in het tweede bedrijf met twee breaks.

Bij het eerste matchpoint was het direct raak voor de nummer twee van de wereld, die in Miami aast op revanche na zijn teleurstellende campagne op Indian Wells. Daar ging hij vroeg onderuit tegen de Fransman Gaël Monfils en verloor hij zijn nummer 1-positie op de wereldranglijst.

Op het prestigieuze toernooi van Miami maakt Medvedev jacht op zijn eerste titel in 2022. De regerend US Open-kampioen was in januari dicht bij de Australian Open-titel, maar ging in de finale onderuit tegen Rafael Nadal.

Medvedev is in Miami mede door de afwezigheid van Nadal en Novak Djokovic een van de kanshebbers voor de eindzege. De geblesseerde Nadal koos ervoor het Masters-toernooi over te slaan en Djokovic mocht de Verenigde Staten niet in vanwege zijn ongevaccineerde status.

In de volgende ronde neemt Medvedev het op tegen de winnaar van de partij tussen de Chileen Christian Garin en de Spanjaard Pedro Martínez. Vorig jaar werd het toernooi in Miami verrassend gewonnen door de Pool Hubert Hurkacz.