Iga Swiatek mag zich vanaf maandag 4 april de nummer één van de wereld noemen. De Poolse, die vrijdagavond (lokale tijd) de derde ronde van het prestigieuze WTA-toernooi in Miami bereikte, neemt de eerste plek over van de gestopte Ashleigh Barty.

De twintigjarige Swiatek wist dat het bereiken van de derde ronde in Miami voldoende zou zijn om de nummer één-positie over te nemen. Spannend werd het geen moment, want de Zwitserse Viktorija Golubic won slechts twee games: 6-2 en 6-0. In de eerste ronde hoefde Swiatek dankzij een bye niet in actie te komen.

De wereldranglijst bij de vrouwen wordt al sinds september 2019 aangevoerd door Barty, maar de drievoudig Grand Slam-winnares kondigde woensdag abrupt het einde van haar carrière aan. De pas 25-jarige Barty zegt dat ze niet meer de motivatie heeft om op topniveau uit te komen.

Vanaf maandag 4 april staat Barty niet meer op de WTA-ranglijst en prijkt de naam van Swiatek op de eerste plek. Het is de eerste keer dat de Poolse de wereldranglijst aanvoert. Ze bezet sinds deze week de tweede positie.

Iga Swiatek volgt Ashleigh Barty binnenkort op als nummer één van de wereld. Iga Swiatek volgt Ashleigh Barty binnenkort op als nummer één van de wereld. Foto: Getty Images

'Het is nog een beetje surrealistisch'

Swiatek beleefde in 2020 haar doorbraak door uit het niets Roland Garros op haar naam te schrijven. In 2021 kwamen daar WTA-titels in Adelaide en Rome bij en dit jaar schreef Swiatek al de toernooien in Doha en Indian Wells op haar naam.

"Ik had nooit het sterke geloof dat dit zou kunnen gebeuren, dus dit is nog een beetje surrealistisch", zei Swiatek na haar overwinning op Golubic in Miami. "Er zullen denk ik geen grote veranderingen volgen. Ik moet hoogstens vaker gaan kijken of ik schone kleren draag en het tennis goed vertegenwoordig."

Swiatek is de jongste speelster die debuteert als nummer één van de wereld sinds de Deense Caroline Wozniacki in 2010. In de derde ronde van het toernooi in Miami neemt de Poolse het op tegen de Amerikaanse Madison Brengle.