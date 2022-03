De Spaanse tennissters komen volgende maand zonder Garbiñe Muguruza naar Den Bosch voor het duel met Nederland in de kwalificatieronde van de Billie Jean King Cup. De nummer negen van de wereld heeft schouderklachten.

Muguruza trok zich wegens haar blessure vrijdag terug uit het WTA-toernooi van Miami. De voormalige nummer één van de wereld meldt op Twitter dat ze naast de Billie Jean King Cup ook het graveltoernooi van Charleston overslaat.

"Het spijt me heel erg, maar ik moet naar mijn lichaam luisteren", aldus de 28-jarige Muguruza, die Roland Garros in 2016 won en een jaar later ook Wimbledon op haar naam schreef. Afgelopen jaar was ze de beste op de WTA Finals in Mexico.

Muguruza voerde samen met Paula Badosa (WTA-6) de Spaanse ploeg aan voor de ontmoeting op 15 en 16 april met Oranje op gravel in de Maaspoort. Inzet van dat duel is deelname aan de finale van het landentoernooi, eind dit jaar.

De Nederlandse ploeg, die wordt geleid door captain Elise Tamaëla, bestaat uit Arantxa Rus, Lesley Pattinama-Kerkhove, Arianne Hartono en Demi Schuurs. Rus is als nummer 75 van de wereld de hoogstgeplaatste speelster in het enkelspel. Schuurs is de nummer vijftien van de wereld in het dubbelspel.

De winnaar van Nederland-Spanje gaat door naar de Billie Jean King Cup Finals. De verliezer wacht een duel in de play-offs voor een plek in de qualifiers in 2023.