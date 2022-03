Botic van de Zandschulp is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het Masters-toernooi in Miami. De Nederlander ging in twee sets ten onder tegen de qualifier Mikhail Kukushkin.

In een partij van bijna twee uur moest de 26-jarige Van de Zandschulp met 6-4 en 6-4 buigen voor zijn Kazachse tegenstander, die beduidend lager op de wereldranglijst staat: 159e om 42e.

Van de Zandschulp nam in de eerste set een vroege break, maar gaf die weer uit handen en leverde op 4-4 nogmaals zijn service in. In de tweede set werd hij eveneens op 4-4 gebroken, waarna Kukushkin zijn eerste matchpoint verzilverde.

De 34-jarige Kukushkin is inmiddels behoorlijk afgezakt op de wereldranglijst. De ervaren Kazach was begin 2019 op zijn hoogtepunt de nummer 39 van de wereld.

De vroege uitschakeling is een tegenvaller voor Van de Zandschulp, die momenteel zijn hoogste ranking ooit bezet. Eerder deze maand boekte hij in Indian Wells nog een fraaie zege op topspeler Félix Auger-Aliassime, waarna hij in de derde ronde strandde.

Woensdag werd ook Tallon Griekspoor al in de openingsronde van het toernooi in Miami uitgeschakeld. Het betekent dat er geen Nederlandse inbreng in het mannentoernooi meer is.