Naomi Osaka heeft donderdagavond op overtuigende wijze de derde ronde van het sterk bezette toernooi in Miami bereikt. De Japanse had op het Amerikaanse hardcourt weinig te duchten van de Duitse Angelique Kerber.

De partij tussen de twee Grand Slam-winnaressen duurde slechts een uur: 6-2 en 6-3. De 24-jarige Osaka leunde op haar sterke eerste service en werd geen enkele keer gebroken door de tien jaar oudere Kerber, drievoudig Grand Slam-winnares.

In de derde ronde van het prestigieuze toernooi in Miami wacht Osaka een krachtmeting met Karolína Muchová. De Tsjechische was met 6-4 en 7-6 (3) te sterk voor Leylah Fernandez, verliezend finaliste op de US Open.

Vorig jaar noteerde Osaka haar beste resultaat in Miami door de kwartfinales te bereiken. Ze hoopt zich op het WTA 1000-toernooi te revancheren na een voor haar vervelende ervaring op Indian Wells, amper twee weken geleden.

De viervoudig Grand Slam-winnares werd in haar verloren tweederondepartij beledigd door iemand uit het publiek en barstte in tranen uit. Osaka zei na haar overwinning op de Australische Astra Sharma in de eerste ronde van Miami dat ze sindsdien hulp heeft gehad van een therapeut.

Osaka kan een succesje in Miami wel gebruiken. Haar laatste titel dateert van ruim een jaar geleden, toen ze de Australian Open op haar naam schreef. Sindsdien haalde Osaka op geen enkel WTA-toernooi meer de finale. De voormalige nummer één van de wereld bezet nu de 77e plek op de ranglijst.