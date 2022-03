Naomi Osaka is het WTA-toernooi van Miami donderdag begonnen met een overtuigende zege. De viervoudig Grand Slam-winnares deed dat nadat ze de afgelopen tijd hulp had gezocht bij een therapeut.

Osaka versloeg de Australische Astra Sharma met 6-3 en 6-4 en treft nu Angelique Kerber, wat een partij tussen twee voormalige nummers één van de wereld wordt.

De 24-jarige Osaka liet in Miami zien dat ze haar veelbesproken aftocht in Indian Wells van eerder deze maand achter zich heeft gelaten. Na haar uitschakeling in de tweede ronde verliet ze de baan in tranen, nadat ze tijdens de partij ook al emotioneel was geworden. Iemand in het publiek had iets lelijks naar haar geroepen.

"Na Indian Wells ben ik eindelijk gaan praten met een therapeut. Ik ben een binnenvetter en ik wil altijd alles zelf oplossen. Maar het mentale aspect is zó belangrijk. Als een professional je daarbij kan helpen, al is het maar 5 procent, dan is het dat al waard", aldus Osaka.

"Ik wil dat niets me van mijn stuk brengt, wat er ook gebeurt. Ik heb geen fijne herinneringen aan de laatste partij die ik speelde. Ik wilde hier bewijzen dat ik terug kan komen, de strijd aankan en met een zo goed mogelijke houding op de baan kan staan, ongeacht of ik win of verlies."

De Japanse, die is afgezakt naar de 77e plek van de wereldranglijst, serveerde tegen Sharma sterk en gaf geen enkele breakkans weg. Zelf brak ze de Australische in beide sets één keer.