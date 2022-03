Tallon Griekspoor is ook bij het Masters-toernooi van Miami in de eerste ronde uitgeschakeld. De nummer 57 van de wereld ging woensdag in drie sets onderuit tegen de Argentijn Francisco Cerundolo: 5-7, 6-4, 3-6.

De 25-jarige Griekspoor struikelde vorige week bij het Masters-toernooi van Indian Wells ook al over de eerste horde. Toen was de Amerikaan Sam Querrey te sterk.

Tegen Cerundolo, de mondiale nummer 103, gold Griekspoor als favoriet. In de wedstrijd was daar echter weinig van te merken. De Nederlander speelde slordig en gaf de eerste set door een break tegen in de elfde game uit handen.

Aan het eind van de tweede set kende Griekspoor een opleving en die goede lijn leek hij met een lovegame aan het begin van het beslissende bedrijf ook door te trekken.

Even later werd hij op 1-1 echter gebroken en bij 5-3 leverde de Noord-Hollander opnieuw zijn servicegame in, op love. Cerundolo maakte het na bijna 2,5 uur spelen af met een eenvoudige volley.

Door de uitschakeling van Griekspoor is Botic van de Zandschulp de enige overgebleven Nederlander in het enkelspel. Hij neemt het op tegen Mikhail Kukushkin uit Kazachstan. Bij de vrouwen werd dinsdag Arantxa Rus in de eerste ronde uitgeschakeld door Heather Watson.