Voor Kiki Bertens is het plotselinge afscheid van Ashleigh Barty "niet helemaal als een verrassing" gekomen. Bertens, die vorig jaar haar loopbaan beëindigde, snapt de beslissing van haar Australische vriendin.

"Ik las het nieuws vanochtend via sociale media en moet zeggen dat het voor mij niet helemaal als een verrassing kwam", reageert Bertens op het besluit van Barty. "Toen ik stopte en haar sprak, kreeg ik al het idee dat zij ook niet heel lang meer zou tennissen."

"Ze heeft alles bereikt wat ze wilde. Ze heeft Wimbledon gewonnen en hoe mooi is het om afscheid te nemen met de titel op de Australian Open en als nummer één van de wereld?", aldus Bertens over de drievoudig Grand Slam-winnares.

De beslissing van de 25-jarige Barty om te stoppen toont gelijkenissen met het besluit dat Bertens vorig jaar nam. Beiden keken uit naar een leven buiten de spotlights, zonder tennis en met meer momenten met hun dierbaren. En dat terwijl ze als twintiger nog tot de top van de wereld behoorden.

"Ashleigh is een echt familiemens", zegt Bertens. "Ze is heel erg van haar familie en niet te veel poespas, niet te uitbundig. Ik snap dat het voor haar ook wel moeilijk was om telkens zo lang weg te zijn uit Australië."

Kiki Bertens speelde in het enkelspel zes keer tegen Ashleigh Barty. Foto: Getty Images

'Zullen elkaar vast in de toekomst zien'

Bertens en Barty hebben aan hun tijd op de tour een vriendschap overgehouden. "Het was altijd gezellig samen en op elk toernooi gingen we wel trainen. Buiten de baan deden we zo nu en dan 'een koffietje' en we dubbelden ook af en toe."

"Ze was altijd zo relaxed en had altijd een lach op haar gezicht. Voor haar was het niet alleen maar tennis, er was meer in het leven. We zullen elkaar vast nog wel zien in de toekomst", aldus Bertens, die zelf geen moment spijt heeft van de beslissing om haar rackets op te bergen.

"Het leven na het tennis bevalt me heel goed, al was het snel schakelen", zegt de dertigjarige Bertens, die kort na het aankondigen van haar tennispensioen zwanger werd. "Het is heel erg leuk en ik ben benieuwd wat er de komende maanden gaat komen." Half april is Bertens uitgerekend.

Bertens en Barty troffen elkaar zes keer in het enkelspel. Alleen het laatste duel werd gewonnen door Bertens: in 2019 op de WTA Finals in het Chinese Shenzhen.