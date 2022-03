In de tenniswereld is teleurgesteld, maar ook met bewondering gereageerd op de beslissing van Ashleigh Barty om per direct te stoppen met tennis. De nummer één van de wereld mist motivatie en vindt het tijd voor andere dingen.

"Ik wil haar vooral bedanken voor het inspireren van een hele generatie. Ik kan alleen maar zeggen: dank je, Ash. Je bent van grote klasse. In naam van alle Australiërs wens ik jou en je verloofde Garry het allerbeste voor jullie nieuwe gezamenlijke leven", aldus de Australische premier Scott Morrison.

WTA-baas Steve Simon noemt Barty "een van de grootste kampioenen in het tennis". "We wensen haar het allerbeste en weten dat ze een geweldige ambassadeur voor het tennis blijft, ook al begint ze nu aan een nieuw leven. We gaan haar missen."

De 25-jarige Barty besloot in 2014 als achttienjarige ook al eens te stoppen met tennis en cricket te gaan spelen. Twee jaar later maakte ze haar comeback op de tennisbaan.

Tweevoudig Grand Slam-winnares Simona Halep zegt Barty te gaan missen. "Ash, wat kan ik zeggen? Je weet vast dat ik nu aan het huilen ben", schrijft ze op Twitter. "Je was anders en speciaal. We hebben samen geweldige momenten beleefd. Wat word je nu, golfkampioene? Geniet van je nieuwe leven."

'Je laat je klasse zien'

Petra Kvitová, die Wimbledon tweemaal won, schrijft: "Ik heb hier geen woorden voor. Je laat je klasse al zien door op deze prachtige manier afscheid te nemen van het tennis. Ik ben zo blij dat ik met je op de baan heb mogen staan. Tennis zal zonder jou nooit meer hetzelfde zijn."

Ook Andy Murray vindt het jammer dat Barty per direct een punt achter haar carrière zet. "Ik ben blij voor haar, maar het is ontzettend jammer voor het tennis. Wat een speelster", aldus de Schot.

Barty is de tweede speelster ooit die als nummer één van de wereld stopt. In 2008 deed Justine Henin hetzelfde. De Belgische kwam twee jaar later terug op haar besluit en maakte een comeback.

Op de erelijst van Barty prijken onder meer titels op Roland Garros, Wimbledon en de Australian Open. Sinds haar Australian Open-winst van zo'n twee maanden geleden kwam ze niet meer in actie.