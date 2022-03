Ashleigh Barty heeft woensdag haar afscheid als proftennisster aangekondigd. De Australische nummer 1 van de wereldranglijst kondigt woensdag (lokale tijd) in een video aan dat ze op 25-jarige leeftijd een punt achter haar carrière zet.

"Ik heb de fysieke drive niet meer, de emotionele honger en alles wat nodig is om jezelf uit te dagen op topniveau. Ik ben klaar", zei Barty in een interview. "Het is de eerste keer dat ik het hardop zeg en het is lastig om te zeggen. Maar ik ben blij en ik ben er zo klaar voor", zei ze tegen voormalig dubbelpartner Casey Dellaqua.

"Ik ben zo dankbaar voor alles dat tennis me heeft gegeven. Het heeft al mijn dromen vervuld en nog veel meer. Maar ik weet dat dit het juiste moment is voor mij om afscheid te nemen, mijn rackets neer te leggen en andere dromen na te jagen."

121 weken op rij de nummer 1 van de wereldranglijst

Barty won in 2019 op Roland Garros in Parijs haar eerste Grand Slam-titel in het enkelspel. Vorig jaar won de Australische Wimbledon en begin dit jaar schreef ze de Australian Open op haar naam. Op de US Open pakte Barty in 2018 de titel in het dubbelspel met de Amerikaanse Coco Vandeweghe.

De Australische bereikte op 24 juni 2019 de eerste plaats van de wereldranglijst. Momenteel voert ze de WTA-ranglijst al aan sinds najaar 2019. In totaal is ze 121 weken de nummer 1 geweest.