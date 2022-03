Ashleigh Barty (25) heeft woensdag verrassend haar afscheid als proftennisster aangekondigd. De Australische nummer één van de wereldranglijst vertelt in een video dat ze per direct een punt achter haar carrière zet.

"Ik heb de fysieke drive, de emotionele honger en alles wat nodig is om jezelf uit te dagen op topniveau niet meer. Ik ben klaar. Het is de eerste keer dat ik het hardop zeg en het is lastig om te zeggen. Maar ik ben blij en ik ben er klaar voor", zegt Barty in een interview met haar voormalige dubbelpartner Casey Dellacqua.

"Ik ben zo dankbaar voor alles wat tennis me heeft gegeven. Het heeft al mijn dromen vervuld en nog veel meer. Maar ik weet dat dit het juiste moment is om afscheid te nemen, mijn rackets op te bergen en andere dromen na te jagen."

Barty won eind januari nog de Australian Open. Het betekende de derde Grand Slam-titel in haar loopbaan, nadat ze in 2019 de beste was op Roland Garros en vorig jaar Wimbledon op haar naam schreef.

Op de US Open van 2018 pakte Barty de titel in het dubbelspel met de Amerikaanse Coco Vandeweghe. Vorig jaar sloot de Australische de Olympische Spelen in Tokio af met een bronzen medaille.

Barty stond 121 weken op één

Barty bereikte op 24 juni 2019 de eerste plaats van de wereldranglijst. Momenteel voert ze de WTA-ranglijst al aan sinds het najaar van 2019. Ze is in totaal 121 weken de mondiale nummer één geweest.

Vanaf volgende week neemt de Poolse Iga Swiatek de koppositie op de ranglijst zeer waarschijnlijk over. Dat is een zekerheid als ze haar eerste partij wint op het toernooi van Miami, dat net van start is gegaan.

De top tien bestaat momenteel verder uit Barbora Krejcíková, Paula Badosa, Maria Sakkari, Aryna Sabalenka, Anett Kontaveit, Karolína Plísková, Garbiñe Muguruza en Danielle Collins.

Het is overigens niet de eerste keer dat Barty afscheid neemt van het tennis. In 2014 deed ze dat ook al eens en besloot ze cricket te gaan spelen, waarna ze in begin 2016 weer terugkeerde op de tennisbaan.