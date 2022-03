Arantxa Rus is dinsdag in de eerste ronde van het sterk bezette WTA-toernooi in Miami uitgeschakeld. De Nederlandse verloor na een slopende partij van de Britse Heather Watson.

De 31-jarige Rus moest in drie sets haar meerdere erkennen in de twee jaar jongere Watson: 7-6 (5), 5-7 en 4-6. De partij op het hardcourt in Florida duurt bijna 3,5 uur.

In de openingsset knokte Rus zich terug van een 5-3-achterstand. De nummer 75 van de wereld sleepte er een tiebreak uit en sloeg daarin op haar eerste setpunt meteen toe.

Rus leek op weg naar de overwinning toen ze in het tweede bedrijf een 4-1-voorsprong nam. Watson, die zich via de kwalificaties had geplaatst voor het hoofdtoernooi, gaf niet op en stond in het vervolg van de set nog slechts één game af.

In de beslissende set vocht Rus zich tot tweemaal toe terug van een break achterstand, maar kwam ze een derde break van Watson niet meer te boven. De mondiale nummer 115 besliste de partij na drie uur en 26 minuten op haar eerste matchpoint.

Rus, die vorig jaar nog voor het eerst in haar carrière de tweede ronde in Miami haalde, was de enige Nederlandse in het hoofdtoernooi. Bij de mannen doen Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor mee in Florida.