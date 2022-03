Rafael Nadal staat zo'n zes weken aan de kant met een ribblessure. De Spanjaard heeft in Indian Wells een zogeheten stressfractuur opgelopen.

De 35-jarige Nadal oogde zondag allesbehalve fit tijdens de finale van het Masters-toernooi van Indian Wells. De nummer drie van de wereld leed tegen de Amerikaan Taylor Fritz zijn eerste nederlaag van 2022 (6-3 en 7-6).

De 21-voudig Grand Slam-winnaar is bezig aan een ijzersterke fase in zijn carrière. Hij won dit jaar al het ATP 250-toernooi in Melbourne, de Australian Open en het ATP 500-toernooi in Acapulco. Fritz bezorgde hem zijn eerste nederlaag sinds augustus 2021.

"Ik heb tot nu toe een goed gevoel overgehouden aan dit jaar", reageerde Nadal. "Ik weet hoe het is om terug te vechten, maar ik moet nu eerst geduld hebben voordat ik aan mijn herstel kan werken."

Vorig jaar kende Nadal door blessureleed een mindere periode. Hij moest zijn seizoen vroegtijdig beëindigen wegens een zware voetblessure en zei om die reden onder meer af voor Wimbledon en de Olympische Spelen.

Nadal moet door de ribblessure waarschijnlijk het Masters-toernooi in Monte Carlo (9-17 april) overslaan. Hij hoopt in mei opnieuw te pieken op Roland Garros, het Grand Slam-toernooi dat hij in zijn carrière al dertien keer won.