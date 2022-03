Drievoudig Grand Slam-winnaar Stan Wawrinka maakt volgende week na een afwezigheid van een jaar zijn rentree. De door blessureleed geplaagde Zwitser doet mee aan een challengertoernooi in het Spaanse Marbella.

De 36-jarige Wawrinka speelde in maart 2021 zijn laatste wedstrijd. De toenmalige nummer twintig van de wereld, die inmiddels is afgezakt naar de 232e positie op de wereldranglijst, moest toen op het ATP-toernooi in Doha zijn meerdere erkennen in de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris.

Door een enkelblessure kwam Wawrinka sindsdien niet meer in actie, maar na een operatie en een langdurige revalidatie is hij klaar voor een comeback in Marbella. Met Fernando Verdasco en Lucas Pouille doen er nog twee voormalige toptienspelers mee aan het challengertoernooi in de Spaanse kustplaats.

Wawrinka accepteerde ook een wildcard voor het Masters-toernooi van Monte Carlo, dat op 9 april van start gaat. De Zwitser, die het prestigieuze toernooi in 2014 op zijn naam schreef, begint in Monaco aan zijn gravelseizoen.

Wawrinka is een van de weinige tennissers van zijn generatie die zich (zo nu en dan) kon meten met 'De Grote Drie': Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic. De voormalige nummer drie van de wereld veroverde titels op de Australian Open (2014), Roland Garros (2015) en de US Open (2016).

Op Wimbledon haalde Wawrinka twee keer de kwartfinales, maar bleef een eindzege uit. In totaal schreef Wawrinka tot dusver zestien ATP-titels in het enkelspel op zijn naam. In 2008 veroverde hij met Federer olympisch goud in het dubbelspel.